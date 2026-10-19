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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.43 WIB

Cukup di Rumah! 5 Cara Merawat Tumit Kasar agar Kembali Lembut dan Nyaman

5 Cara Atasi Tumit Kaki yang Kasar - Image

5 Cara Atasi Tumit Kaki yang Kasar

JawaPos.com – Tumit kaki yang kering, menebal, dan pecah-pecah sering kali membuat seseorang merasa kurang nyaman. Selain memengaruhi penampilan, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan rasa perih, terutama ketika retakan pada kulit semakin dalam atau kaki digunakan untuk berjalan dalam waktu lama.

Tumit kasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kulit yang kehilangan kelembapan, tekanan berulang pada kaki, kebiasaan berdiri terlalu lama, serta penggunaan alas kaki yang kurang sesuai. Perawatan sederhana di rumah dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan mengurangi penumpukan sel kulit mati.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, terdapat lima cara yang bisa dicoba untuk membantu merawat tumit kasar dan pecah-pecah tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Berikut langkah-langkahnya.

1. Lakukan Eksfoliasi dengan Lembut

Eksfoliasi dapat membantu mengurangi penumpukan sel kulit mati yang membuat permukaan tumit terasa tebal dan kasar. Namun, proses ini perlu dilakukan secara hati-hati agar kulit tidak mengalami iritasi atau luka.

Kamu bisa merendam kaki dalam air hangat selama sekitar 10–20 menit untuk membantu melembutkan kulit. Setelah itu, gosok bagian tumit secara perlahan menggunakan batu apung atau kikir kaki khusus. Hindari menggosok terlalu keras, terutama jika kulit sudah retak atau terasa sakit.

Setelah selesai, keringkan kaki dan oleskan pelembap. Kamu juga bisa memakai kaus kaki berbahan katun untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Jika tumit mengalami luka terbuka atau retakan yang dalam, hindari eksfoliasi sampai kondisinya membaik.

2. Oleskan Minyak Kelapa

Minyak kelapa dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu merawat kulit tumit yang kering. Kandungan emolien di dalamnya membantu melembutkan permukaan kulit dan mengurangi rasa kering akibat berkurangnya kelembapan.

Cara penggunaannya cukup sederhana. Bersihkan kaki terlebih dahulu, kemudian oleskan sedikit minyak kelapa pada bagian tumit yang kering. Perawatan ini bisa dilakukan setelah mandi atau sebelum tidur.

Meski demikian, minyak kelapa bukan pengganti utama perawatan medis untuk tumit yang mengalami retakan berat. Jika kulit tidak kunjung membaik, pertimbangkan untuk menggunakan produk pelembap khusus tumit atau berkonsultasi dengan tenaga medis.

3. Manfaatkan Madu untuk Membantu Menjaga Kelembapan

Madu dikenal memiliki sifat humektan, yaitu membantu menarik dan mempertahankan kelembapan. Kandungan tersebut membuat madu kerap digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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