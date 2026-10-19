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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 23.19 WIB

Tidur Lebih Nyenyak, Ini 4 Tips Mengatasi Kebiasaan Lapar pada Malam Hari

ilustrasi orang yang makan tengah malam. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang makan tengah malam. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Rasa lapar terkadang muncul ketika malam sudah larut, bahkan saat seseorang seharusnya mulai beristirahat. Kondisi ini kerap membuat orang mencari makanan praktis, seperti keripik, biskuit, kue, hingga makanan cepat saji untuk mengganjal perut.

Keinginan makan pada malam hari dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang teratur, asupan nutrisi yang tidak mencukupi, hingga kebiasaan tidur terlalu larut. Rasa haus juga terkadang disalahartikan sebagai rasa lapar.

Meski sesekali menikmati camilan pada malam hari bukanlah masalah bagi semua orang, kebiasaan makan berlebihan menjelang tidur dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan berpotensi mengganggu kualitas istirahat. Dilansir dari English Jagran, terdapat empat trik yang dapat dicoba untuk membantu mengelola rasa lapar tengah malam agar pola makan dan waktu tidur tetap terjaga.

1. Pastikan Kebutuhan Cairan Terpenuhi

Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengelola rasa lapar pada malam hari adalah mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari.

Ketika tubuh kekurangan cairan, rasa haus terkadang sulit dibedakan dari sensasi lapar. Oleh karena itu, biasakan minum air putih secara berkala, bukan hanya ketika tenggorokan terasa kering.

Jika tiba-tiba ingin makan pada malam hari, cobalah minum air putih terlebih dahulu dan perhatikan kembali kondisi tubuh. Namun, apabila rasa lapar tetap muncul, jangan abaikan kebutuhan makan yang memang diperlukan.

2. Terapkan Pola Makan yang Seimbang

Kebiasaan melewatkan waktu makan atau mengonsumsi makanan dalam jumlah terlalu sedikit dapat membuat rasa lapar muncul kembali menjelang tidur.

Untuk mengurangi kemungkinan tersebut, usahakan makan secara teratur dengan menu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, serta sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral.

Mengatur waktu makan juga dapat membantu membangun rutinitas harian yang lebih konsisten. Hindari menunda makan terlalu lama hingga tubuh merasa sangat lapar.

Waktu makan sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas dan jadwal tidur masing-masing. Dengan begitu, kebutuhan energi tetap terpenuhi tanpa harus menahan lapar secara berlebihan pada malam hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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