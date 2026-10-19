Jangan Diabaikan, Ini 5 Tips Mengatasi Susah Tidur agar Tubuh Lebih Bugar

Tips Atasi Sulit Tidur di Malam Hari. (freepik.com )
JawaPos.com – Tidur merupakan kebutuhan penting bagi tubuh untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Namun, tidak semua orang dapat terlelap dengan mudah ketika malam tiba. Sebagian orang justru harus berbaring cukup lama karena pikiran yang masih aktif atau tubuh yang belum merasa rileks.
Gangguan tidur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari stres, jadwal tidur yang tidak teratur, konsumsi minuman berkafein, hingga kondisi kamar yang kurang nyaman. Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur juga dapat memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, terdapat beberapa langkah yang dapat dicoba untuk membantu mengatasi kesulitan tidur. Mulai dari rutin berolahraga hingga memperhatikan asupan makanan dan minuman, berikut lima cara yang bisa diterapkan untuk mendukung kualitas istirahat.
Aktivitas fisik secara teratur tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Olahraga dapat mendukung pengaturan ritme tubuh dan membantu mengurangi ketegangan setelah menjalani rutinitas yang padat.
Kamu bisa memulai dengan aktivitas ringan, seperti berjalan kaki, bersepeda santai, atau melakukan peregangan selama sekitar 20 menit sesuai kemampuan tubuh.
Meski begitu, perhatikan waktu berolahraga. Sebagian orang justru merasa lebih segar setelah melakukan latihan berat menjelang waktu tidur. Karena itu, sebaiknya pilih waktu yang sesuai dan hindari olahraga intens terlalu dekat dengan jam istirahat jika membuatmu sulit terlelap.
Stres dan pikiran yang terus bekerja sering membuat seseorang kesulitan memejamkan mata. Salah satu cara yang bisa dicoba untuk mengatasinya adalah melakukan yoga dengan gerakan ringan dan latihan pernapasan.
Yoga membantu mengarahkan perhatian pada pernapasan serta sensasi tubuh sehingga dapat mendukung relaksasi. Aktivitas ini juga bisa menjadi rutinitas penutup hari untuk membantu melepaskan ketegangan setelah bekerja atau belajar.
Luangkan waktu sekitar 10–20 menit untuk melakukan gerakan sederhana sebelum tidur. Pilih gerakan yang nyaman dan tidak terlalu intens agar tubuh lebih siap beristirahat.
Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran terkadang membuat seseorang terus memikirkan pekerjaan, masalah pribadi, atau rencana untuk keesokan hari. Kondisi tersebut dapat membuat proses tidur terasa semakin sulit.
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Jawa Pos
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