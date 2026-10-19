Modal Bahan Dapur, Begini 4 Cara Merawat Sepatu Putih agar Tetap Cerah

JawaPos.com – Sepatu putih menjadi salah satu pilihan fesyen yang mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian. Modelnya yang simpel dan warnanya yang netral membuat sepatu ini cocok digunakan untuk kegiatan santai hingga acara semi-formal.

Meski terlihat menarik, sepatu putih membutuhkan perawatan ekstra karena noda debu, cipratan air, dan lumpur mudah terlihat pada permukaannya. Jika tidak segera dibersihkan, kotoran yang menumpuk dapat membuat tampilannya kusam dan mengurangi kesan bersih.

Dilansir dari English Jagran, ada empat cara sederhana yang dapat dicoba untuk membantu membersihkan sepatu putih menggunakan bahan yang mudah ditemukan di rumah. Namun, sebelum menerapkannya, perhatikan jenis material sepatu agar metode pembersihan tidak merusak permukaan atau warnanya.

1. Manfaatkan Campuran Soda Kue dan Cuka Soda kue dan cuka putih kerap digunakan sebagai bahan pembersih rumahan untuk membantu mengangkat kotoran pada permukaan tertentu. Keduanya dapat dicoba untuk membersihkan noda pada beberapa jenis sepatu, terutama yang berbahan kain, dengan tetap melakukan pengujian terlebih dahulu.

Caranya, campurkan satu sendok teh soda kue dengan dua sendok teh cuka putih dan sedikit air hangat hingga membentuk pasta. Oleskan sedikit campuran tersebut pada bagian yang kotor menggunakan sikat berbulu lembut atau sikat gigi bekas.

Gosok secara perlahan agar material sepatu tidak rusak. Setelah selesai, bersihkan sisa campuran menggunakan kain lembap, kemudian keringkan sepatu di tempat teduh dengan sirkulasi udara yang baik.

2. Coba Lemon dan Garam untuk Noda Tertentu Lemon memiliki kandungan asam, sedangkan butiran garam dapat memberikan efek gesekan saat digunakan untuk membersihkan permukaan. Kombinasi keduanya terkadang dimanfaatkan untuk membantu mengatasi noda ringan, tetapi tidak cocok untuk semua bahan sepatu.

Untuk mencobanya, belah lemon menjadi dua dan ambil sedikit air perasannya. Oleskan pada bagian yang bernoda, lalu gunakan sedikit garam untuk membantu mengangkat kotoran.

Diamkan selama sekitar 5–10 menit, kemudian gosok perlahan dengan sikat lembut. Setelah itu, bersihkan menggunakan kain lembap hingga tidak ada sisa bahan yang tertinggal.