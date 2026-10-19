Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.08 WIB

10 Cara Mengembangkan Diri Tanpa Mengikuti Tren Produktivitas yang Mainstream, Ada Banyak Tips untuk

Ilustrasi mengembangkan diri/Magnific - Image

Ilustrasi mengembangkan diri/Magnific

JawaPos.com - Self development atau pengembangan diri bisa anda mulai di hari yang biasa.

Di tengah kerjaan rutinitas padat dan pekerjaan yang menumpuk, terkadang anda membutuhkan sosok kepribadian baru. Self development tidak perlu dilakukan dengan mengubah hidup anda secara drastis.

Anda bisa bertumbuh bahkan disaat situasinya sangat sulit. Anda bahkan berhak membuat kemajuan yang sesuai dengan realita dan keterbatasan yang dimiliki.

Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink pada (19/10) berikut cara mengembangkan diri tanpa harus mengikuti tren produktivitas yang sudah populer di internet.  

Berikan diri sendiri izin untuk berhenti sejenak sebelum benar-benar kelelahan. Anda bisa mengkonsumsi makanan yang cukup, beristirahat, dan menunda pekerjaan sampai besok.

Istirahat bukanlah sebuah hadiah, istirahat adalah kebutuhan saat anda benar-benar mencapai titik lelah.

Hal terpenting bukanlah seberapa besar tugas yang anda selesaikan. Banyak orang yang menetapkan tujuan yang terdengar mengesankan, namun merasa kecewa saat keadaan menghalangi mereka untuk mencapainya. 

Pilihlah sesuatu yang begitu sederhana, sampai anda tidak perlu menjadikannya proyek besar. Sebaliknya, janji kecil setiap  hari terasa lebih realistis dan mudah dipertahankan, terutama saat sedang sibuk ataupun kehabisan energi.

Cobalah memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah anda mengetahui persoalan yang mendasar, anda bisa merespons dengan lebih cepat. Jika tugas terlalu berat, anda bisa memecahnya. Jika takut menghadapi percakapan, tuliskan dua kalimat pembuka. Dan jika membutuhkan bantuan, mintalah sebelum kecemasan semakin meningkat.

Saat pikiran anda mulai menganggap satu kejadian buruk sebagai gambaran seluruh kehidupan, cobalah memperlambat kesimpulan tersebut. Fakta sering terasa lebih ringan daripada mana negatif. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ingin Mengembangkan Diri Secara Diam-Diam dan Tidak Ingin Ada Orang yang Tahu? Lakukan 6 Strategi - Image
Kepribadian

Ingin Mengembangkan Diri Secara Diam-Diam dan Tidak Ingin Ada Orang yang Tahu? Lakukan 6 Strategi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 05.53 WIB

Jika Anda Ingin Mengembangkan Diri tetapi Takut Terjebak dalam Budaya Hustle, Lakukan 6 Cara Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Ingin Mengembangkan Diri tetapi Takut Terjebak dalam Budaya Hustle, Lakukan 6 Cara Ini

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.39 WIB

7 ‘Kebiasaan Berantakan’ yang Ternyata Dapat Meningkatkan Produktivitasmu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 ‘Kebiasaan Berantakan’ yang Ternyata Dapat Meningkatkan Produktivitasmu Menurut Psikologi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore