10 Cara Mengembangkan Diri Tanpa Mengikuti Tren Produktivitas yang Mainstream, Ada Banyak Tips untuk

JawaPos.com - Self development atau pengembangan diri bisa anda mulai di hari yang biasa.

Di tengah kerjaan rutinitas padat dan pekerjaan yang menumpuk, terkadang anda membutuhkan sosok kepribadian baru. Self development tidak perlu dilakukan dengan mengubah hidup anda secara drastis.

Anda bisa bertumbuh bahkan disaat situasinya sangat sulit. Anda bahkan berhak membuat kemajuan yang sesuai dengan realita dan keterbatasan yang dimiliki.

Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink pada (19/10) berikut cara mengembangkan diri tanpa harus mengikuti tren produktivitas yang sudah populer di internet.

Berhenti menganggap kelelahan sebagai bagian dari kepribadian

Berikan diri sendiri izin untuk berhenti sejenak sebelum benar-benar kelelahan. Anda bisa mengkonsumsi makanan yang cukup, beristirahat, dan menunda pekerjaan sampai besok.

Istirahat bukanlah sebuah hadiah, istirahat adalah kebutuhan saat anda benar-benar mencapai titik lelah.

Tepati janji setiap hari

Hal terpenting bukanlah seberapa besar tugas yang anda selesaikan. Banyak orang yang menetapkan tujuan yang terdengar mengesankan, namun merasa kecewa saat keadaan menghalangi mereka untuk mencapainya.

Pilihlah sesuatu yang begitu sederhana, sampai anda tidak perlu menjadikannya proyek besar. Sebaliknya, janji kecil setiap hari terasa lebih realistis dan mudah dipertahankan, terutama saat sedang sibuk ataupun kehabisan energi.

Berhenti menghindari masalah

Cobalah memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah anda mengetahui persoalan yang mendasar, anda bisa merespons dengan lebih cepat. Jika tugas terlalu berat, anda bisa memecahnya. Jika takut menghadapi percakapan, tuliskan dua kalimat pembuka. Dan jika membutuhkan bantuan, mintalah sebelum kecemasan semakin meningkat.

Bedakan hari yang buruk dan hidup yang buruk