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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 14 Agustus 2026 | 05.53 WIB

Ingin Mengembangkan Diri Secara Diam-Diam dan Tidak Ingin Ada Orang yang Tahu? Lakukan 6 Strategi

seseorang yang mengembangkan diri./Magnific/nampix - Image

seseorang yang mengembangkan diri./Magnific/nampix

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup ketika kita mulai menyadari bahwa terlalu banyak bercerita tentang rencana justru membuat kita kehilangan energi untuk benar-benar menjalankannya.

Kita mengatakan kepada orang lain bahwa ingin menjadi lebih disiplin. Kita memberi tahu teman bahwa sedang belajar keterampilan baru. Kita mengumumkan bahwa tahun ini ingin berubah, ingin lebih sehat, ingin lebih sukses, ingin memiliki kehidupan yang lebih baik.

Namun, beberapa minggu kemudian, semangat itu perlahan menghilang.

Bukan karena kita tidak mampu berubah. Bisa jadi karena terlalu banyak energi yang sudah kita keluarkan untuk membicarakan perubahan, bukan untuk melakukan perubahan.

Dalam psikologi, ada alasan mengapa proses pengembangan diri terkadang justru lebih efektif ketika dilakukan secara tenang. Bukan berarti kita harus mengisolasi diri, merahasiakan segala sesuatu, atau tidak menerima bantuan dari orang lain. Maksudnya adalah kita tidak selalu membutuhkan pengakuan, tepuk tangan, atau validasi sosial untuk terus bertumbuh.

Ada perubahan yang jauh lebih kuat ketika hanya kita yang tahu bahwa perubahan itu sedang terjadi.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), jika Anda sedang berada dalam fase ingin memperbaiki hidup tanpa banyak bicara, berikut enam strategi psikologis yang dapat membantu.

1. Berhenti Mengumumkan Semua Rencana Anda

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika ingin berubah adalah terlalu cepat menceritakan rencana kepada orang lain.

“Mulai bulan depan saya mau olahraga.”

Editor: Hanny Suwindari
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