Jika Anda Ingin Mengembangkan Diri tetapi Takut Terjebak dalam Budaya Hustle, Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang berusaha mengembangkan diri / foto: Magnific/musefoto

JawaPos.com - Di zaman ketika produktivitas seolah menjadi ukuran harga diri, keinginan untuk mengembangkan diri bisa menjadi sesuatu yang membingungkan.

Anda ingin menjadi lebih disiplin. Ingin membaca lebih banyak buku. Ingin belajar keterampilan baru. Ingin memiliki tubuh yang lebih sehat, karier yang lebih baik, kondisi finansial yang lebih stabil, dan kehidupan yang terasa lebih bermakna.



Namun, di tengah semua keinginan tersebut, muncul satu kekhawatiran:



Bagaimana jika proses pengembangan diri justru membuat kita kelelahan?



Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan.



Kita hidup dalam lingkungan yang sering mengagungkan kesibukan. Bangun pagi dianggap lebih baik daripada bangun terlambat. Bekerja lebih lama dianggap sebagai tanda ambisi. Memiliki banyak target dianggap sebagai bukti bahwa seseorang sedang berkembang.



Media sosial juga membuat semuanya terlihat semakin ekstrem. Kita melihat orang yang bangun pukul lima pagi, berolahraga, membaca buku, bekerja berjam-jam, membangun bisnis sampingan, belajar bahasa baru, lalu masih memiliki waktu untuk membuat konten tentang rutinitas produktifnya.



Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan standar tersebut.



Akibatnya, self-improvement dapat berubah menjadi self-pressure.



Kita tidak lagi mengembangkan diri karena ingin hidup lebih baik, tetapi karena merasa diri kita saat ini belum cukup baik.



Di sinilah kita perlu membedakan antara pertumbuhan yang sehat dan budaya hustle.



Mengembangkan diri tidak berarti harus selalu sibuk. Menjadi ambisius tidak berarti harus mengorbankan istirahat. Dan memiliki tujuan hidup tidak berarti setiap menit dalam sehari harus dioptimalkan.



Dalam psikologi, perkembangan manusia justru lebih kompleks daripada sekadar bekerja lebih keras.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (11/7), jika Anda ingin terus berkembang tanpa terjebak dalam budaya hustle, enam cara berikut dapat membantu.



1. Ganti pertanyaan “Bagaimana saya bisa lebih produktif?” menjadi “Apa yang sebenarnya penting bagi saya?”



Salah satu jebakan terbesar dalam pengembangan diri adalah mengejar produktivitas tanpa terlebih dahulu menentukan arah.



Kita mengunduh aplikasi to-do list. Membeli planner. Membuat jadwal pagi. Menetapkan target membaca 50 buku setahun. Mengikuti berbagai kursus. Mencoba teknik manajemen waktu.



Semua terlihat positif.



Namun, ada pertanyaan yang sering terlupakan:



Untuk apa semua itu dilakukan?



Dalam psikologi, motivasi intrinsik—melakukan sesuatu karena aktivitas tersebut selaras dengan nilai dan kebutuhan pribadi—berbeda dari motivasi yang terutama didorong oleh tekanan eksternal, penghargaan, atau keinginan mendapatkan pengakuan.



Masalahnya bukan memiliki target yang tinggi.



Masalah muncul ketika seluruh target tersebut sebenarnya bukan milik kita.



Anda mungkin ingin menghasilkan lebih banyak uang karena memang membutuhkan keamanan finansial. Itu masuk akal.



Tetapi Anda juga mungkin mengejar penghasilan tertentu hanya karena melihat orang lain seusia Anda sudah mencapai angka tersebut.



Anda mungkin ingin berolahraga karena ingin tubuh yang sehat.



Tetapi Anda juga bisa saja berolahraga secara berlebihan karena merasa tubuh Anda tidak pernah cukup baik dibandingkan standar media sosial.



Keduanya terlihat seperti "pengembangan diri", tetapi sumber motivasinya berbeda.



Karena itu, sebelum membuat target baru, cobalah bertanya:



Apakah tujuan ini benar-benar penting bagi saya?

Jika tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, apakah saya masih menginginkannya?

Apakah tujuan ini membuat hidup saya lebih bermakna atau hanya membuat saya terlihat lebih sukses?

Apa yang sebenarnya ingin saya rasakan setelah mencapai tujuan tersebut?



Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita memisahkan keinginan pribadi dari tekanan sosial.



Anda tidak harus mengejar semua hal sekaligus.



Terkadang, perkembangan diri justru dimulai ketika kita berani mengatakan:



“Tidak semua hal yang bisa saya lakukan harus saya lakukan.”



2. Fokus pada konsistensi kecil, bukan transformasi besar



Budaya hustle sering menjual gagasan bahwa perubahan hidup harus terasa dramatis.



Mulai hari Senin, Anda harus bangun pukul 5 pagi.



Mulai bulan depan, Anda harus berolahraga setiap hari.



Mulai tahun ini, Anda harus membaca satu buku setiap minggu.



Masalahnya, manusia bukan mesin yang dapat diprogram untuk bekerja pada kapasitas maksimal setiap hari.



Kita memiliki energi yang berubah-ubah. Ada hari ketika kita sangat termotivasi. Ada hari ketika pekerjaan terasa berat. Ada masa ketika kehidupan pribadi membutuhkan lebih banyak perhatian.



Karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah membangun perilaku kecil yang dapat dipertahankan.



Alih-alih berkata:



“Saya harus membaca satu buku setiap minggu.”



Anda bisa mengatakan:



“Saya akan membaca 10 halaman setiap malam.”



Alih-alih:



“Saya harus berolahraga satu jam setiap hari.”



Cobalah:



“Saya akan bergerak setidaknya 20 menit ketika kondisi memungkinkan.”



Tujuannya bukan membuat target serendah mungkin.



Tujuannya adalah membuat kebiasaan yang cukup realistis untuk bertahan dalam kehidupan nyata.



Ada perbedaan besar antara intensitas dan konsistensi.



Seseorang bisa sangat produktif selama dua minggu lalu mengalami burnout. Orang lain mungkin melakukan kemajuan kecil selama dua tahun.



Dalam jangka panjang, orang kedua bisa saja bergerak jauh lebih banyak.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Seberapa banyak yang bisa saya lakukan hari ini?”



Tanyakan juga:



“Apakah pola ini masih bisa saya jalankan enam bulan dari sekarang?”



Jika jawabannya tidak, mungkin target tersebut terlalu agresif.



Pengembangan diri yang sehat bukan tentang memeras kemampuan maksimal dari diri sendiri setiap hari.



Ia lebih mirip proses membangun kehidupan yang dapat Anda jalani berulang kali tanpa terus-menerus merasa ingin melarikan diri darinya.



3. Belajar membedakan disiplin dengan memaksakan diri



Ini adalah salah satu bagian paling penting.



Banyak orang takut bahwa jika mereka terlalu banyak beristirahat, mereka akan menjadi malas.



Akibatnya, setiap kali merasa lelah, mereka langsung menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka kurang disiplin.



Padahal, lelah tidak selalu berarti malas.



Kadang-kadang tubuh memang membutuhkan pemulihan.



Disiplin berarti mampu melakukan sesuatu yang penting meskipun tidak selalu merasa termotivasi.



Namun, memaksakan diri berarti mengabaikan sinyal tubuh, emosi, dan kondisi psikologis hanya demi memenuhi standar produktivitas tertentu.



Keduanya dapat terlihat sangat mirip dari luar.



Seseorang tetap pergi bekerja ketika tidak mood. Itu bisa menjadi disiplin.



Tetapi seseorang yang terus bekerja meskipun sudah sangat kelelahan, tidak bisa tidur dengan baik, kehilangan minat terhadap banyak hal, dan merasa bersalah setiap kali beristirahat mungkin bukan sedang menunjukkan disiplin.



Ia mungkin sedang mengabaikan kebutuhan pemulihan.



Karena itu, ketika merasa ingin berhenti, jangan langsung bertanya:



“Apakah saya sedang malas?”



Cobalah bertanya:



“Apakah saya membutuhkan dorongan untuk memulai, atau sebenarnya saya membutuhkan istirahat?”



Pertanyaan sederhana ini dapat mengubah cara kita memperlakukan diri sendiri.



Anda tidak perlu memilih antara menjadi disiplin atau beristirahat.



Keduanya bisa menjadi bagian dari kehidupan yang sehat.



Bahkan, istirahat yang direncanakan dapat membantu Anda mempertahankan usaha dalam jangka panjang.



4. Berhenti menjadikan produktivitas sebagai identitas



Salah satu ciri budaya hustle yang paling berbahaya adalah ketika produktivitas tidak lagi menjadi sesuatu yang kita lakukan, tetapi berubah menjadi sesuatu yang menentukan siapa diri kita.



Awalnya kita berkata:



“Saya sedang bekerja keras.”



Lama-kelamaan berubah menjadi:



“Saya adalah orang yang selalu produktif.”



Perbedaannya tampak kecil, tetapi dampaknya besar.



Ketika produktivitas menjadi identitas, kegagalan melakukan sesuatu terasa seperti kegagalan sebagai manusia.



Hari ketika Anda tidak menyelesaikan target membuat Anda merasa tidak berguna.



Hari ketika Anda tidak belajar sesuatu membuat Anda merasa tertinggal.



Hari ketika Anda hanya beristirahat membuat Anda merasa bersalah.



Padahal, nilai seseorang tidak dapat direduksi menjadi jumlah pekerjaan yang diselesaikan.



Anda tetap berharga ketika sedang produktif.



Anda juga tetap berharga ketika sedang belajar.



Dan Anda tetap berharga ketika sedang beristirahat.



Karena itu, cobalah membangun identitas yang lebih luas.



Jangan hanya berkata:



“Saya orang yang produktif.”



Tambahkan:



“Saya orang yang ingin terus belajar.”



“Saya orang yang menghargai kesehatan.”



“Saya orang yang peduli dengan keluarga.”



“Saya orang yang menikmati waktu tenang.”



“Saya orang yang ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai saya.”



Dengan begitu, kehidupan Anda tidak bergantung pada satu sumber validasi.



Ada hari ketika pekerjaan berjalan sangat baik.



Ada hari ketika Anda hanya mampu melakukan sedikit.



Keduanya tetap bagian dari kehidupan Anda.



Dan keduanya tidak menentukan seluruh nilai diri Anda.



5. Jadikan istirahat sebagai bagian dari tujuan, bukan hadiah setelah selesai



Banyak orang memperlakukan istirahat seperti hadiah.



“Kalau pekerjaan sudah selesai, saya boleh santai.”



“Kalau target sudah tercapai, saya boleh libur.”



“Kalau semua tugas sudah beres, baru saya bisa menikmati akhir pekan.”



Masalahnya, pekerjaan hampir tidak pernah benar-benar selesai.



Selalu ada email baru.



Selalu ada tugas berikutnya.



Selalu ada target baru.



Jika istirahat hanya diperbolehkan setelah semua pekerjaan selesai, Anda mungkin tidak akan pernah merasa benar-benar berhak untuk beristirahat.



Karena itu, perspektifnya perlu dibalik.



Istirahat bukan hadiah karena Anda sudah bekerja keras. Istirahat adalah salah satu kebutuhan yang memungkinkan Anda terus bekerja dengan baik.



Hal ini juga penting secara psikologis karena otak membutuhkan periode pemulihan dari tuntutan yang terus-menerus.



Jadi, jangan menunggu sampai benar-benar kehabisan energi untuk berhenti.



Buat ruang untuk istirahat sebelum tubuh memaksanya.



Misalnya:



Sisihkan waktu tanpa pekerjaan setiap hari.

Miliki setidaknya satu periode dalam seminggu tanpa target produktivitas.

Jangan merasa harus mengubah setiap hobi menjadi proyek.

Biarkan sebagian waktu kosong tanpa agenda.

Sesekali lakukan sesuatu hanya karena menyenangkan, bukan karena berguna.



Ini mungkin terasa tidak nyaman bagi orang yang terbiasa mengoptimalkan setiap menit.



Namun, kehidupan tidak harus selalu dioptimalkan.



Ada hal-hal yang boleh dilakukan tanpa menghasilkan apa pun.



Duduk menikmati kopi.



Berjalan tanpa tujuan.



Mengobrol dengan teman.



Mendengarkan musik.



Membaca sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.



Atau bahkan tidak melakukan apa-apa.



Tidak semua waktu harus menghasilkan sesuatu agar memiliki nilai.



6. Ukur perkembangan berdasarkan kehidupan yang Anda bangun, bukan kesibukan Anda



Pada akhirnya, pengembangan diri bukanlah perlombaan untuk menjadi versi diri yang paling sibuk.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apakah kehidupan saya sekarang semakin mendekati kehidupan yang sebenarnya saya inginkan?



Ini adalah perubahan cara berpikir yang sangat penting.



Misalnya, Anda bekerja 12 jam sehari dan berhasil mencapai target karier.



Tetapi hubungan Anda dengan orang-orang terdekat memburuk.



Anda tidak punya waktu untuk kesehatan.



Anda selalu merasa cemas.



Anda tidak menikmati hidup.



Apakah itu benar-benar perkembangan?



Sebaliknya, mungkin seseorang hanya meningkatkan pendapatannya sedikit, tetapi sekarang ia lebih sehat, lebih dekat dengan keluarga, memiliki waktu untuk melakukan hal yang disukai, dan merasa hidupnya lebih sesuai dengan nilai-nilainya.



Jika menggunakan standar hustle, orang pertama terlihat lebih sukses.



Tetapi jika menggunakan standar kehidupan yang bermakna, jawabannya belum tentu sama.



Karena itu, evaluasi perkembangan diri secara lebih menyeluruh.



Setiap beberapa bulan, tanyakan:



Apakah saya menjadi lebih sehat?



Apakah hubungan saya semakin baik?



Apakah saya lebih memahami diri sendiri?



Apakah saya memiliki lebih banyak kendali atas waktu saya?



Apakah pekerjaan saya semakin selaras dengan tujuan hidup saya?



Apakah saya merasa lebih tenang, bukan hanya lebih sibuk?



Apakah saya masih menikmati kehidupan yang sedang saya bangun?



Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jujur daripada sekadar melihat jumlah target yang berhasil dicapai.



Anda Tidak Harus Memilih antara Berkembang dan Beristirahat



Mungkin salah satu kesalahpahaman terbesar tentang pengembangan diri adalah anggapan bahwa kita harus terus-menerus memperbaiki diri.



Seolah-olah diri kita saat ini adalah proyek yang belum selesai.



Belum cukup pintar.



Belum cukup kaya.



Belum cukup sehat.



Belum cukup disiplin.



Belum cukup sukses.



Lalu kita terus mengejar versi diri yang berikutnya.



Padahal, ada paradoks yang menarik:



Anda boleh ingin berkembang tanpa membenci diri Anda yang sekarang.



Anda bisa memiliki ambisi tanpa merasa tidak berharga.



Anda bisa menetapkan target tanpa menjadikan kegagalan sebagai bukti bahwa Anda tidak cukup baik.



Anda bisa bekerja keras tanpa menganggap kelelahan sebagai simbol kesuksesan.



Dan Anda bisa beristirahat tanpa merasa bersalah.



Pengembangan diri yang sehat seharusnya membuat kehidupan semakin luas, bukan semakin sempit.



Jika proses menjadi “versi terbaik diri sendiri” membuat Anda kehilangan tidur, hubungan, kesehatan, ketenangan, dan kemampuan menikmati hidup, mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi.



Jadi, lain kali ketika Anda merasa harus melakukan lebih banyak, berhentilah sejenak dan tanyakan:



“Apakah saya benar-benar membutuhkan lebih banyak usaha, atau saya membutuhkan arah yang lebih jelas?”



Karena terkadang masalah kita bukan kurang bekerja keras.



Kita hanya terlalu lama berlari ke arah yang tidak benar-benar kita pilih.



Pada akhirnya, hidup yang baik bukan tentang seberapa banyak yang berhasil Anda lakukan dalam sehari.



Hidup yang baik adalah ketika apa yang Anda lakukan, cara Anda menjalani hari, dan orang seperti apa yang Anda menjadi semakin selaras dengan hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda.



Dan jika itu berarti berjalan sedikit lebih lambat, tidak apa-apa.



