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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.43 WIB

7 ‘Kebiasaan Berantakan’ yang Ternyata Dapat Meningkatkan Produktivitasmu Menurut Psikologi

seseorang yang membiarkan meja kerja berantakan./Magnific/mdgodad - Image

seseorang yang membiarkan meja kerja berantakan./Magnific/mdgodad

JawaPos.com - Kita sering diajarkan bahwa orang produktif adalah orang yang hidupnya teratur.

Meja kerja harus selalu bersih. Jadwal harus tersusun rapi. Semua pekerjaan harus dikerjakan sesuai urutan. Bangun pagi, olahraga, membaca, bekerja, lalu tidur tepat waktu.

Tidak ada yang salah dengan kebiasaan tersebut. Bahkan, keteraturan memang bisa membantu kita mengurangi stres dan mengelola pekerjaan dengan lebih baik.

Namun, psikologi manusia ternyata jauh lebih kompleks.

Ada beberapa kebiasaan yang dari luar terlihat berantakan, tidak disiplin, atau bahkan kontraproduktif, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat membantu seseorang bekerja lebih efektif.

Misalnya, meja yang penuh catatan bukan selalu tanda seseorang malas. Membuka banyak pekerjaan sekaligus tidak selalu berarti tidak fokus. Menunda pekerjaan juga tidak otomatis berarti seseorang tidak produktif.

Kuncinya adalah mengapa dan bagaimana kebiasaan tersebut dilakukan.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), terdapat tujuh kebiasaan “berantakan” yang ternyata bisa memiliki sisi produktif.

1. Membiarkan Meja Kerja Sedikit Berantakan

Bagi sebagian orang, meja kerja yang penuh buku, catatan, kabel, sticky notes, atau gelas kopi mungkin terlihat seperti tanda kekacauan.

Editor: Hanny Suwindari
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