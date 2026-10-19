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Nanda Prayoga
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Perempuan Indonesia dan Tren Penuaan: Mengapa Perawatan Kulit Jangka Panjang Makin Relevan?

Ilustrasi perawatan kulit. (Pinterest) - Image

Ilustrasi perawatan kulit. (Pinterest)

JawaPos.com - Cara perempuan memandang penuaan mulai mengalami perubahan. Perawatan kulit kini tidak hanya berorientasi pada upaya menyamarkan tanda-tanda penuaan, tetapi juga semakin memperhatikan kesehatan kulit dalam jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan keinginan perempuan untuk tetap tampil alami dan percaya diri seiring bertambahnya usia.

Perubahan tersebut terlihat di kawasan Asia Pasifik, khususnya pada perempuan berusia 45-64 tahun. Kelompok usia ini semakin mempertimbangkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka tanpa harus terpaku pada standar kecantikan yang mengharuskan seseorang terlihat lebih muda. Perawatan yang personal dan berkelanjutan pun menjadi salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian.

Di Indonesia, terdapat sekitar 32,6 juta perempuan berusia 45–64 tahun pada 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Besarnya populasi tersebut turut menunjukkan relevansi kebutuhan perawatan kulit yang mempertimbangkan perubahan alami seiring bertambahnya usia.

Proses penuaan pada wajah tidak hanya ditandai dengan munculnya kerutan. Perubahan juga dapat terjadi pada struktur dan volume wajah, kualitas kulit, serta keseimbangan otot. Berbagai perubahan tersebut saling berkaitan sehingga penanganannya membutuhkan pemahaman terhadap kondisi wajah secara menyeluruh.

Alih-alih berfokus pada satu tanda penuaan, pendekatan perawatan yang lebih komprehensif mempertimbangkan kondisi kulit dan kebutuhan setiap individu. Tujuannya bukan mengubah karakter wajah, melainkan menjaga kualitas kulit sekaligus mendukung penampilan alami.

Perubahan perspektif tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti Merz Aesthetics melalui tagline Your Time Is Now. Perusahaan estetika medis itu menunjuk aktris, aktivis, produser, sekaligus sutradara Lucy Liu sebagai Brand Ambassador The Proudly Becoming Collection by Merz Aesthetics di kawasan Asia Pasifik. Kampanye tersebut diperkenalkan di Seoul, Korea Selatan.

Aktris Lucy Liu berkata bertambahnya usia merupakan bagian dari perjalanan hidup yang dapat dijalani dengan rasa percaya diri. Dia menilai, perubahan diri tidak seharusnya selalu dibandingkan dengan kondisi pada masa lalu.

“Fase kehidupan saya saat ini terasa lebih terarah. Saya memprioritaskan kesejahteraan dan tujuan hidup, alih-alih membandingkan diri saya saat ini dengan diri saya di masa lalu,” kata Lucy.

Editor: Diar Candra
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