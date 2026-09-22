Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 8 Kesalahan Ini Bisa Merusak Kulit

ilustrasi orang yang kulitnya kusam. (Freepik)
JawaPos.com – Memiliki kulit yang sehat dan tampak awet muda tentu menjadi keinginan banyak orang. Namun, perawatan kulit tidak hanya bergantung pada produk yang digunakan, melainkan juga kebiasaan sehari-hari.
Tanpa disadari, sejumlah rutinitas yang dianggap sepele justru dapat membuat kondisi kulit memburuk. Paparan sinar matahari, cara membersihkan wajah yang kurang tepat, hingga pola tidur yang tidak teratur dapat berpengaruh terhadap tampilan kulit.
Genetik dan gaya hidup memang turut berperan dalam proses penuaan. Meski begitu, kebiasaan tertentu dapat membuat tanda-tanda penuaan seperti garis halus, kerutan, kulit kering, dan tampilan kusam muncul lebih cepat.
Dilansir English Jagran, berikut delapan kesalahan dalam perawatan kulit yang sebaiknya dihindari agar kesehatan kulit tetap terjaga.
Salah satu kebiasaan yang sering diabaikan adalah tidak menggunakan sunscreen secara rutin. Padahal, paparan sinar ultraviolet (UV) berulang dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi kulit.
Paparan UV tanpa perlindungan dapat berkontribusi terhadap munculnya tanda-tanda penuaan seperti garis halus, bintik gelap, dan berkurangnya elastisitas kulit.
Karena itu, sunscreen sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.
Eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati sehingga permukaan kulit terasa lebih halus. Namun, melakukannya terlalu sering atau dengan tekanan yang berlebihan justru dapat mengganggu lapisan pelindung kulit.
Akibatnya, kulit bisa mengalami iritasi dan menjadi lebih sensitif. Penggunaan produk eksfoliasi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan toleransi kulit masing-masing.
Kulit membutuhkan kelembapan agar tetap terasa nyaman dan tampak sehat. Kebiasaan tidak menggunakan pelembap dapat membuat kulit lebih kering dan terlihat kusam.
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