6 Tanda Tak Biasa dalam Hubungan yang Bisa Menunjukkan Masalah Tersembunyi Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam menyimpan masalah dari pasangannya. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, tidak semua masalah muncul dalam bentuk pertengkaran besar. Kadang-kadang, sesuatu yang mengganggu justru hadir melalui perubahan kecil yang sulit dijelaskan.



Pasangan yang biasanya terbuka tiba-tiba menjadi lebih tertutup. Komunikasi yang dahulu terasa hangat berubah menjadi sekadar percakapan seperlunya. Atau mungkin Anda mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi ketika ditanya, semuanya selalu dijawab dengan kalimat sederhana: “Tidak ada apa-apa.”



Perasaan seperti ini sering membuat seseorang bertanya-tanya: Apakah saya terlalu banyak berpikir, atau memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan?



Menurut psikologi, perubahan perilaku dalam hubungan memang dapat menjadi sinyal bahwa seseorang sedang mengalami tekanan, konflik batin, ketidakpuasan, atau masalah yang belum mampu mereka komunikasikan. Namun, penting untuk memahami bahwa satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pasangan sedang berbohong atau menyembunyikan sesuatu.



Yang lebih penting adalah melihat perubahan pola perilaku secara keseluruhan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (17/10), terdapat enam tanda yang mungkin patut diperhatikan.



1. Pasangan Tiba-Tiba Menjadi Jauh, Padahal Tidak Ada Pertengkaran Besar



Salah satu perubahan yang paling membingungkan adalah ketika pasangan mulai menjauh tanpa alasan yang jelas.



Tidak selalu berarti mereka berhenti mencintai Anda. Namun, ketika seseorang mengalami masalah yang belum terselesaikan, mereka terkadang mulai menarik diri secara emosional.



Perubahan itu bisa terlihat sederhana:



lebih jarang mengajak berbicara,



tidak lagi bercerita tentang aktivitas sehari-hari,



respons menjadi pendek,



lebih sering ingin sendiri,



tidak lagi menunjukkan antusiasme seperti sebelumnya,



atau terlihat hadir secara fisik tetapi tidak benar-benar terlibat secara emosional.



Dalam psikologi hubungan, keadaan seperti ini dapat berkaitan dengan emotional withdrawal, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengurangi keterlibatan emosional ketika menghadapi konflik, stres, rasa kecewa, atau masalah tertentu.



Yang membuatnya terasa aneh adalah perubahan tersebut terkadang terjadi secara perlahan.



Dulu pasangan mungkin pulang dan langsung bercerita tentang harinya. Sekarang ia hanya meletakkan barang, memainkan ponsel, lalu tidur.



Dulu Anda bisa membicarakan hal kecil selama berjam-jam. Sekarang percakapan terasa seperti wawancara.



Bukan perubahan satu malam yang perlu menjadi perhatian, melainkan pola yang berlangsung terus-menerus dan berbeda dari kebiasaan sebelumnya.



Namun, jangan langsung menganggap bahwa penyebabnya pasti berkaitan dengan hubungan.



Stres pekerjaan, masalah keluarga, kelelahan, tekanan finansial, atau persoalan pribadi juga dapat membuat seseorang menarik diri.



Karena itu, pertanyaan yang lebih sehat bukan:



“Kamu menyembunyikan apa dariku?”



Melainkan:



“Aku merasa akhir-akhir ini kita agak jauh. Apa ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan atau hadapi?”



Pertanyaan seperti ini membuka ruang komunikasi tanpa langsung menuduh.



2. Pasangan Menjadi Terlalu Defensif terhadap Pertanyaan yang Sebenarnya Biasa



Ada perbedaan antara seseorang yang ingin menjaga privasi dengan seseorang yang selalu merasa diserang ketika ditanya.



Misalnya, Anda bertanya:



“Tadi dari mana?”



Jawaban normal bisa saja:



“Dari kantor, tadi ada urusan sebentar.”



Namun, apabila pertanyaan sederhana tersebut selalu dibalas dengan kemarahan:



“Kenapa sih kamu selalu curiga?”



atau:



“Kamu nggak percaya sama aku?”



tentu saja perubahan pola tersebut dapat membuat Anda bingung.



Dalam hubungan, sikap defensif dapat muncul karena berbagai alasan. Seseorang mungkin merasa dikontrol, memiliki pengalaman buruk sebelumnya, sedang stres, atau memang merasa ada sesuatu yang tidak nyaman untuk dibicarakan.



Karena itu, defensif bukan bukti seseorang sedang berbohong.



Tetapi jika sebelumnya pasangan terbiasa menjawab pertanyaan dengan santai dan sekarang hampir semua pertanyaan dianggap sebagai serangan, perubahan itu layak diperhatikan.



Terutama apabila defensif tersebut disertai dengan:



mengubah topik secara tiba-tiba,



memberikan jawaban yang sangat samar,



menyalahkan Anda karena bertanya,



menjadi marah sebelum menjelaskan,



atau membuat Anda merasa bersalah karena ingin memahami situasi.



Di sinilah pentingnya membedakan privasi dan kerahasiaan.



Setiap orang tetap memiliki hak atas ruang pribadi. Hubungan yang sehat tidak berarti dua orang harus kehilangan seluruh privasinya.



Namun, hubungan yang sehat juga membutuhkan rasa aman untuk membicarakan hal-hal yang memengaruhi hubungan tersebut.



Jika setiap upaya untuk berkomunikasi justru berakhir dengan Anda merasa takut bertanya, mungkin masalah utamanya bukan sekadar “apa yang disembunyikan?”, tetapi mengapa komunikasi di antara kalian mulai terasa tidak aman.



3. Kebiasaan Kecil Pasangan Berubah Secara Drastis



Kadang-kadang tanda yang paling mudah terlewat justru bukan kata-kata, melainkan perubahan kebiasaan.



Misalnya, pasangan yang biasanya:



selalu memberi kabar ketika pulang terlambat,



terbiasa meletakkan ponsel sembarangan,



sering mengajak Anda melakukan aktivitas bersama,



tiba-tiba berubah.



Sekarang ia lebih sering membawa ponsel ke mana-mana, lebih menjaga layar agar tidak terlihat, mengubah rutinitas, atau menjadi sangat berhati-hati ketika menggunakan perangkatnya.



Perubahan tersebut memang bisa menimbulkan kecurigaan.



Tetapi sekali lagi, perubahan perilaku bukan bukti otomatis adanya perselingkuhan atau kebohongan.



Manusia mengubah kebiasaan karena banyak alasan.



Bisa jadi ada pekerjaan baru. Bisa jadi mereka sedang menghadapi tekanan tertentu. Bisa juga mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang ingin dirahasiakan untuk sementara—misalnya kejutan.



Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya apa yang berubah, tetapi:



Seberapa besar perubahan itu?



Berapa lama berlangsung?



Apakah terjadi bersamaan dengan perubahan lain?



Dan yang paling penting:



Apakah pasangan masih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan terbuka ketika perubahan tersebut dibicarakan?



Dalam psikologi, satu perilaku biasanya memiliki banyak kemungkinan penyebab. Karena itu, kita harus berhati-hati terhadap kecenderungan otak untuk langsung menghubungkan dua hal dan menciptakan satu kesimpulan.



4. Hubungan Terasa “Normal”, tetapi Anda Merasakan Ada Sesuatu yang Tidak Beres



Ini adalah salah satu pengalaman yang paling sulit dijelaskan.



Tidak ada pertengkaran besar.



Tidak ada bukti yang jelas.



Tidak ada satu kejadian yang dapat ditunjukkan.



Namun, Anda merasa:



“Ada sesuatu yang berbeda.”



Perasaan seperti ini sering disebut sebagai intuisi atau gut feeling. Dalam beberapa situasi, intuisi memang dapat muncul karena otak menangkap perubahan kecil dalam perilaku seseorang sebelum kita secara sadar menyadarinya.



Misalnya, Anda mungkin tidak menyadari bahwa pasangan kini lebih jarang melakukan kontak mata, lebih singkat ketika menjawab pertanyaan, atau tidak lagi menunjukkan respons emosional yang sama.



Otak kemudian menggabungkan berbagai perubahan kecil tersebut menjadi sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda.



Tetapi ada sisi lain yang juga perlu diperhatikan.



Perasaan curiga tidak selalu berasal dari perilaku pasangan.



Kadang-kadang rasa takut ditinggalkan, pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, rasa tidak aman, atau kecemasan pribadi juga dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap perubahan kecil.



Jadi, ketika muncul perasaan:



“Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu.”



cobalah berhenti sejenak dan bertanya:



“Apa fakta yang benar-benar aku lihat?”



dan:



“Apa yang sebenarnya hanya merupakan interpretasiku?”



Perbedaan antara fakta dan asumsi sangat penting.



Fakta:



“Dia akhir-akhir ini lebih sering pulang terlambat.”



Asumsi:



“Dia pasti bertemu orang lain.”



Keduanya bukan hal yang sama.



5. Pasangan Mendadak Berusaha Terlalu Keras Membuat Semuanya Terlihat Baik-Baik Saja



Tanda yang agak tidak biasa adalah ketika seseorang justru menjadi terlalu berlebihan dalam menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja.



Misalnya, tiba-tiba pasangan menjadi sangat romantis, memberikan banyak hadiah, atau terus mengatakan:



“Kita baik-baik saja, kan?”



padahal tidak ada pembicaraan sebelumnya yang membuat Anda mempertanyakan hubungan.



Sekali lagi, perilaku romantis bukan sesuatu yang mencurigakan dengan sendirinya.



Bisa saja pasangan memang sedang ingin memperbaiki hubungan atau menunjukkan kasih sayang.



Namun, jika peningkatan perhatian tersebut muncul bersamaan dengan perilaku lain yang tidak biasa, Anda mungkin perlu melihat konteksnya.



Dalam psikologi, seseorang yang mengalami rasa bersalah atau konflik batin bisa saja berusaha melakukan kompensasi. Tetapi konsep ini tidak boleh digunakan sebagai “alat pendeteksi kebohongan”.



Seseorang yang memberikan hadiah lebih banyak tidak otomatis merasa bersalah.



Bahkan, menjadikan setiap tindakan baik sebagai bukti bahwa pasangan sedang menyembunyikan sesuatu justru dapat membuat hubungan menjadi penuh kecurigaan.



Karena itu, lihat konsistensinya.



Apakah perhatian tersebut diikuti oleh komunikasi yang lebih terbuka?



Apakah pasangan menjadi lebih hadir secara emosional?



Atau justru hadiah dan perhatian tersebut terasa seperti cara untuk menghindari pembicaraan yang lebih serius?



Pertanyaan terakhir itulah yang lebih penting.



6. Anda Mulai Merasa Harus “Menyelidiki” Pasangan untuk Mendapatkan Jawaban



Ini mungkin merupakan tanda yang paling penting—bukan tentang pasangan, tetapi tentang kondisi hubungan itu sendiri.



Ketika kepercayaan mulai menurun, seseorang dapat masuk ke dalam pola mencari kepastian.



Mulai dari memeriksa perubahan kecil.



Kemudian memperhatikan waktu online.



Lalu mencoba menghubungkan cerita yang berbeda.



Kemudian memeriksa ponsel.



Setelah itu mencari tanda lain.



Masalahnya, semakin banyak seseorang mencari bukti, semakin banyak pula hal ambigu yang dapat terlihat seperti bukti.



Sebuah pesan biasa bisa terasa mencurigakan.



Seseorang yang terlambat membalas pesan bisa dianggap sengaja menghindar.



Senyuman ketika melihat ponsel bisa dianggap sebagai tanda sedang berbicara dengan seseorang.



Akhirnya hubungan berubah menjadi semacam investigasi.



Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya pasangan yang mungkin memiliki masalah. Rasa aman dalam hubungan juga sudah mulai terganggu.



Hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang merasa harus menjadi detektif setiap hari hanya untuk mengetahui apakah dirinya masih aman secara emosional.



Jika Anda merasa harus terus mencari bukti karena pasangan tidak memberikan kejelasan, mungkin masalah yang perlu dibicarakan adalah kepercayaan dan transparansi, bukan sekadar mencari “rahasia” apa yang mungkin disembunyikan.



Jadi, Apakah Enam Tanda Ini Berarti Pasangan Sedang Menyembunyikan Sesuatu?



Belum tentu.



Ini bagian yang sangat penting.



Tidak ada satu pun tanda di atas yang dapat digunakan sebagai bukti pasti bahwa pasangan sedang berbohong, berselingkuh, atau menyembunyikan masalah tertentu.



Orang bisa menjadi pendiam karena stres.



Orang bisa menjadi defensif karena merasa dikontrol.



Orang bisa lebih sering menggunakan ponsel karena pekerjaan.



Orang bisa berubah rutinitas karena tanggung jawab baru.



Dan seseorang bisa terlihat jauh secara emosional karena sedang menghadapi masalah pribadi.



Karena itu, jangan menjadikan artikel psikologi sebagai alat untuk menghakimi pasangan.



Yang lebih berguna adalah menggunakan tanda-tanda tersebut sebagai alasan untuk melakukan percakapan yang lebih jujur.



Perhatikan Pola, Bukan Satu Kejadian



Jika Anda merasa ada sesuatu yang berubah, jangan langsung fokus pada satu perilaku.



Lihat keseluruhan pola.



Apakah komunikasi berubah?



Apakah kedekatan emosional menurun?



Apakah pasangan menjadi lebih tertutup?



Apakah ada perubahan rutinitas?



Apakah ketika Anda mengajak bicara, pasangan bersedia menjelaskan?



Apakah Anda masih merasa dihargai?



Dan yang paling penting:



Apakah Anda merasa aman untuk mengatakan apa yang Anda rasakan tanpa takut direndahkan atau disalahkan?



Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih berguna daripada mencoba menebak isi pikiran pasangan.



Cara Membicarakannya Tanpa Membuat Pasangan Langsung Bertahan Diri



Jika Anda benar-benar merasa ada masalah, pilih waktu yang tenang.



Hindari memulai percakapan ketika salah satu dari kalian sedang marah.



Jangan membuka pembicaraan dengan:



“Kamu pasti menyembunyikan sesuatu.”



Kalimat seperti itu hampir pasti membuat orang merasa dituduh.



Cobalah menggunakan pendekatan yang berfokus pada pengalaman Anda.



Misalnya:



“Aku merasa akhir-akhir ini ada beberapa hal yang berubah di antara kita. Aku tidak ingin menuduh kamu apa-apa, tapi aku ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.”



Atau:



“Belakangan aku merasa kita tidak sedekat dulu. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang sedang kamu rasakan atau pikirkan.”



Cara seperti ini memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berbicara tanpa harus langsung membela diri.



Jika memang ada masalah, percakapan yang tenang dapat membuka jalan untuk menyelesaikannya.



Jika ternyata tidak ada masalah, Anda juga bisa mendapatkan penjelasan yang membantu mengurangi kecemasan.



Jangan Abaikan Perasaan, Tetapi Jangan Juga Menjadikannya Bukti



Ada dua kesalahan yang sama-sama berbahaya dalam hubungan.



Kesalahan pertama adalah mengabaikan semua tanda.



“Aku merasa ada yang salah, tapi mungkin aku cuma lebay.”



Kesalahan kedua adalah menganggap semua tanda sebagai bukti.



“Aku merasa ada yang salah, berarti dia pasti berbohong.”



Keduanya sama-sama tidak sehat.



Pendekatan yang lebih seimbang adalah:



Akui perasaan Anda, periksa faktanya, kemudian komunikasikan dengan pasangan.



Perasaan dapat menjadi informasi.



Tetapi perasaan bukan selalu fakta.



Anda boleh merasa tidak nyaman.



Anda boleh merasa curiga.



Anda boleh merasa ada sesuatu yang berubah.



Namun, sebelum mengambil kesimpulan besar tentang hubungan, berikan ruang untuk mendapatkan penjelasan.



Pada Akhirnya, Masalah Terbesar Bukan Selalu “Apa yang Disembunyikan”



Kadang-kadang kita terlalu fokus mencari jawaban atas pertanyaan:



“Apa yang dia sembunyikan?”



Padahal pertanyaan yang mungkin lebih penting adalah:



“Mengapa aku merasa tidak aman untuk bertanya kepadanya?”



Dan:



“Mengapa kami tidak lagi bisa membicarakan hal-hal sulit dengan nyaman?”



Sebuah hubungan tidak menjadi sehat hanya karena tidak ada rahasia.



Hubungan menjadi sehat ketika dua orang mampu membicarakan sesuatu yang tidak nyaman tanpa harus saling menyerang, memanipulasi, atau membuat satu sama lain merasa tidak berharga.



Enam tanda di atas bukanlah alat untuk menangkap pasangan yang berbohong.



Gunakan tanda-tanda tersebut sebagai alarm untuk memperhatikan hubungan dengan lebih sadar.



Jika hanya satu tanda yang muncul sesekali, jangan terburu-buru menyimpulkan.



Namun, jika berbagai perubahan muncul bersamaan, berlangsung cukup lama, dan komunikasi semakin tertutup, mungkin sudah waktunya melakukan percakapan yang lebih serius.



Sebab terkadang, masalah tersembunyi dalam hubungan bukanlah tentang adanya orang ketiga.



Bisa jadi yang tersembunyi adalah rasa kecewa, kelelahan, ketakutan, ketidakpuasan, atau luka yang selama ini tidak pernah benar-benar dibicarakan.



