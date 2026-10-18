Bukan Cuma Cinta, 7 Hal Ini Membuat Hubungan Tetap Kuat Seiring Bertambahnya Usia

JawaPos.com – Menjaga hubungan agar tetap dekat dan harmonis membutuhkan usaha dari semua pihak yang terlibat. Seiring bertambahnya usia, perubahan pola pikir, kesibukan, serta tanggung jawab hidup dapat memengaruhi cara seseorang membangun kedekatan dengan orang lain.

Hubungan yang bertahan lama tidak hanya bergantung pada rasa sayang, tetapi juga pada kemampuan untuk saling memahami, menghargai perbedaan, dan menghadapi persoalan bersama. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten bahkan dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas hubungan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh cara yang dapat diterapkan untuk menjaga hubungan tetap kuat seiring bertambahnya usia. Kebiasaan ini bisa menjadi pengingat untuk terus merawat kedekatan dengan pasangan, keluarga, maupun sahabat.

1. Belajar Memaafkan dan Tidak Terus Terjebak dalam Luka Lama Dalam hubungan jangka panjang, perbedaan pendapat dan kesalahan terkadang sulit dihindari. Namun, membiarkan rasa sakit hati terus menumpuk dapat membuat seseorang semakin sulit merasa nyaman ketika berinteraksi dengan orang terdekat.

Memaafkan bukan berarti menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang wajar atau melupakan kejadian yang menyakitkan. Sebaliknya, memaafkan merupakan proses untuk mengelola perasaan agar pengalaman masa lalu tidak terus menguasai kehidupan saat ini.

Jika memungkinkan, bicarakan persoalan yang belum selesai secara terbuka dan tentukan batasan yang sehat. Dengan begitu, kedua pihak memiliki kesempatan untuk memahami perasaan masing-masing dan memperbaiki hubungan secara bertahap.

2. Dahulukan Keharmonisan daripada Keinginan untuk Selalu Benar Keinginan untuk mempertahankan pendapat terkadang membuat seseorang sulit menerima sudut pandang orang lain. Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan dan mengakui kesalahan ketika memang diperlukan.

Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan penentuan siapa yang menang atau kalah. Ada kalanya, memahami alasan di balik pendapat orang lain jauh lebih penting daripada membuktikan bahwa diri sendiri paling benar.

Berani meminta maaf, menerima kritik, dan mencari jalan tengah dapat membantu mengurangi konflik yang tidak perlu. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan lebih dihargai daripada sekadar mempertahankan ego.