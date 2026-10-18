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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 18 Oktober 2026 | 15.01 WIB

Tak Selalu Lewat Hadiah, 14 Kalimat Ini Jadi Bukti Kasih Sayang dalam Hubungan

Contoh kalimat yang jadi tanda pasangan benar mencintaimu (Pexels/Katerina Holmes) - Image

Contoh kalimat yang jadi tanda pasangan benar mencintaimu (Pexels/Katerina Holmes)

JawaPos.com - Pasangan yang benar-benar saling mencintai ternyata tidak hanya menunjukkan kasih sayang lewat hadiah atau kejutan romantis.

Justru, kalimat sederhana yang diucapkan saat berdua bisa menjadi tanda kuatnya ikatan emosional dalam hubungan.

Mulai dari ungkapan “aku mencintaimu” hingga “aku mendukungmu”, kata-kata penuh perhatian dapat membuat pasangan merasa dihargai, didengarkan, dan tidak sendirian menghadapi kehidupan.

Sayangnya, kesibukan sehari-hari sering membuat pasangan lupa mengungkapkan perasaan secara langsung.

Padahal, komunikasi yang hangat dapat membantu menjaga keintiman dan mengurangi kesalahpahaman.

Berikut 14 kalimat mesra yang kerap diucapkan pasangan yang memiliki hubungan penuh cinta dan komitmen yang dilansir dari Your Tango.

1. “Aku Mencintaimu”

Ungkapan cinta yang tulus membantu pasangan merasa aman dan yakin terhadap komitmen yang dibangun bersama. Meski sederhana, kalimat ini tetap bermakna ketika disampaikan dengan sungguh-sungguh.

2. “Aku Mendukungmu”

Dukungan terhadap impian dan tujuan pasangan menunjukkan bahwa hubungan bukan sekadar tentang kebersamaan, tetapi juga tentang tumbuh bersama dan saling menguatkan.

3. “Apa yang Bisa Aku Bantu?”

Pasangan yang peduli tidak hanya menunggu dimintai pertolongan. Mereka berinisiatif menawarkan bantuan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan satu sama lain.

4. “Aku Memikirkanmu”

Pesan singkat ini bisa membuat pasangan merasa diingat, bahkan ketika keduanya sedang sibuk menjalani aktivitas masing-masing.

5. “Aku Merindukanmu”

Editor: Novia Tri Astuti
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