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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.59 WIB

22 Kalimat Pria yang Sering Bikin Perempuan Salah Paham, Begini Arti Sebenarnya

Ilustrasi Kalimat pria yang sering bikin salah paham (Pexels/Katerina Holmes) - Image

Ilustrasi Kalimat pria yang sering bikin salah paham (Pexels/Katerina Holmes)


JawaPos.com - Pernah dibuat bingung oleh sikap seorang pria yang ucapannya terdengar manis, tetapi tindakannya justru sebaliknya

Jangan buru-buru berharap lebih! Sejumlah kalimat yang kerap diucapkan pria saat pendekatan maupun menjalani hubungan bisa memiliki makna berbeda, tergantung situasi dan konteksnya.

Mulai dari alasan sedang sibuk hingga permintaan untuk diberi waktu, memahami maksud di balik perkataan pasangan dapat membantu perempuan melihat hubungan dengan lebih jernih.

Dalam hubungan asmara, komunikasi yang tidak jelas sering kali memicu kesalahpahaman dan harapan yang tidak sesuai kenyataan.

Ada pria yang memilih berbicara secara samar karena tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, menghindari konflik, atau belum siap menyampaikan perasaannya secara terbuka.

Berikut 22 kalimat pria yang kerap membingungkan perempuan beserta kemungkinan makna yang perlu diperhatikan yang dilansir dari Your Tango.

1. “Aku Belum Mencari Hubungan Serius”

Kalimat ini bisa menjadi tanda bahwa seorang pria belum ingin berkomitmen. Sebaiknya, pahami ucapannya sebagaimana adanya daripada berharap dapat mengubah keputusannya.

2. “Aku Tidak Apa-Apa”

Sebagian pria memilih menghadapi masalah sendiri sebelum menceritakannya kepada orang lain. Jika ia mengatakan baik-baik saja, berikan ruang tanpa menutup kesempatan untuk berbicara ketika sudah siap.

3. “Aku Suka Kamu, Tapi…”

Kata “tapi” bisa menunjukkan adanya keraguan atau perbedaan harapan. Perhatikan kelanjutan kalimatnya dan apakah tindakannya sesuai dengan ketertarikan yang ia tunjukkan.

4. “Aku Tidak Mau Merusak Persahabatan Kita”

Ucapan ini dapat menjadi cara halus untuk menolak hubungan romantis. Jika ia tidak memiliki perasaan yang sama, menghormati keputusannya akan lebih baik daripada terus menunggu.

5. “Aku Sedang Sibuk”

Editor: Novia Tri Astuti
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