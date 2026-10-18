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Lania Monica
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.25 WIB

Cintanya Bukan Sekadar Omongan, 11 Kebiasaan Pria yang Benar-Benar Bisa Dipercaya

Ilustrasi kebiasaan yang menunjukkan seorang pria tulus dan setia (Geediting)

JawaPos.com – Kesetiaan dalam hubungan tidak selalu ditunjukkan melalui hadiah mahal, ungkapan cinta yang romantis, atau janji untuk selalu bersama. Justru, ketulusan seorang pria sering kali terlihat dari perilaku sederhana yang dilakukannya secara konsisten setiap hari.

Pria yang benar-benar menghargai hubungannya akan berusaha menjaga kepercayaan pasangan, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati perasaan orang yang dicintai. Sikap tersebut tetap tercermin meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan atau memberikan pujian.

Hubungan yang sehat juga tidak menuntut seseorang menjadi sempurna. Hal terpenting adalah kesediaan untuk bersikap jujur, menghargai batasan, dan memperbaiki kesalahan ketika menghadapi persoalan bersama.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat 11 kebiasaan yang dapat menggambarkan ketulusan dan kesetiaan seorang pria dalam menjalani hubungan. Berikut ulasannya.

1. Selalu Berusaha Menepati Janji

Salah satu bentuk kesetiaan dapat dilihat dari cara seorang pria menghargai komitmen, termasuk dalam hal-hal kecil. Ia berusaha datang sesuai waktu yang disepakati, memenuhi perkataannya, dan tidak menganggap janji sebagai sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja.

Jika ada kendala yang membuat rencana berubah, ia akan memberi kabar dan menjelaskan situasinya. Sikap ini menunjukkan bahwa ia menghargai waktu serta perasaan pasangannya.

Konsistensi dalam memenuhi janji dapat membangun kepercayaan secara perlahan. Sebab, hubungan yang kuat biasanya tumbuh dari tindakan nyata, bukan sekadar perkataan yang terdengar meyakinkan.

2. Mampu Mengendalikan Diri Saat Menghadapi Godaan

Kesetiaan bukan berarti seseorang tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang lain. Hal yang lebih penting adalah bagaimana ia menyikapi situasi tersebut dan keputusan apa yang diambilnya.

Pria yang berkomitmen pada hubungan akan memahami batasan yang telah disepakati bersama. Ia tidak sengaja memelihara kedekatan yang berpotensi melukai pasangannya atau menyembunyikan perilaku yang dapat merusak kepercayaan.

Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ia memilih menjaga komitmen bukan karena takut ketahuan, melainkan karena menghormati hubungan yang sedang dijalani.

3. Terbuka dan Bertanggung Jawab atas Tindakannya

Pria yang tulus memahami pentingnya komunikasi dalam hubungan. Ia bersedia memberikan penjelasan ketika diperlukan dan tidak sengaja menciptakan kebingungan melalui sikap yang berubah-ubah.

Keterbukaan tersebut bukan berarti pasangan harus mengetahui setiap detail kehidupan pribadi atau saling mengawasi sepanjang waktu. Sebaliknya, keduanya perlu membangun kesepakatan mengenai hal-hal yang penting bagi kepercayaan bersama.

Ketika terjadi kesalahpahaman, ia bersedia berdiskusi tanpa langsung bersikap defensif. Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi yang sehat, bukan kecurigaan berkepanjangan.

4. Tidak Menjadikan Pasangan sebagai Bahan Ejekan

Cara seorang pria membicarakan pasangannya di hadapan orang lain juga dapat memperlihatkan sikap hormatnya. Ia tidak menggunakan kekurangan, pengalaman pribadi, atau hal sensitif milik pasangan sebagai bahan lelucon yang mempermalukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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