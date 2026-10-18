Cinta Tak Selalu Romantis, 10 Sikap Pria Ini Justru Menunjukkan Ketulusan Hatinya

Ilustrasi tanda seorang pria akan mencintaimu selamanya jika melakukannya secara konsisten (freepik)
JawaPos.com – Ketulusan dalam hubungan tidak selalu terlihat dari hadiah mahal, kejutan romantis, atau janji manis tentang masa depan. Terkadang, perasaan yang mendalam justru tercermin melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Seorang pria yang serius menjalin hubungan biasanya berusaha membuat pasangannya merasa dihargai, didengarkan, dan diterima apa adanya. Ia tidak hanya hadir ketika suasana sedang menyenangkan, tetapi juga bersedia menghadapi perbedaan, memperbaiki kesalahan, dan tumbuh bersama.
Dilansir dari laman Geediting, ada sejumlah kebiasaan kecil yang dapat menjadi gambaran ketulusan seorang pria ketika membangun hubungan jangka panjang. Sikap-sikap ini bukan jaminan bahwa seseorang akan mencintai pasangannya selamanya, tetapi dapat menjadi petunjuk bahwa ia berusaha menjaga hubungan dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.
Berikut sepuluh tanda yang bisa diperhatikan dalam keseharian bersama pasangan.
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Cara seseorang menyambut pasangan mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat mencerminkan bagaimana ia menghargai hubungan. Pria yang penuh perhatian biasanya berusaha memberikan sambutan hangat ketika kamu datang dan mengucapkan perpisahan dengan sikap yang tulus.
Ia mungkin menyempatkan diri menatapmu, memelukmu, atau menanyakan bagaimana harimu sebelum kembali melakukan aktivitas lain. Hal-hal kecil tersebut menunjukkan bahwa kehadiranmu memiliki arti baginya.
Bukan berarti setiap pertemuan harus selalu diwarnai sikap romantis. Yang lebih penting adalah kesediaannya memberikan perhatian dan tidak membuatmu merasa diabaikan ketika sedang bersama.
Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi jujur, termasuk ketika salah satu pihak sedang lelah, sedih, atau membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.
Pria yang dewasa secara emosional tidak selalu berpura-pura baik-baik saja demi terlihat kuat. Ia bersedia menjelaskan apa yang sedang dirasakan tanpa melampiaskan emosinya kepada pasangan.
Misalnya, ia mengatakan bahwa dirinya sedang kelelahan dan membutuhkan waktu beristirahat sebelum melanjutkan percakapan. Dengan begitu, kamu tidak perlu terus-menerus menebak apa yang sedang terjadi.
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Jawa Pos
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