11 Kebiasaan Kekanak-kanakan Pria yang Hanya Ingin Dirawat oleh Pasangannya

Ilustrasi pria kekanak-kanakan dan belum matang secara emosional (magnific)

JawaPos.com - Dalam hubungan asmara, saling merawat dan memberikan dukungan merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.

Namun, hubungan bisa terasa melelahkan ketika salah satu pihak terus-menerus mengambil tanggung jawab, sementara pihak lainnya hanya ingin menerima perhatian tanpa memberikan usaha yang sepadan.

Kondisi ini dapat membuat pasangan merasa lebih seperti orang tua yang mengurus anak daripada dua orang dewasa yang saling mencintai.

Pria yang belum matang secara emosional tidak selalu menunjukkan perilaku tersebut secara terang-terangan.

Sebagian mungkin terbiasa mengandalkan pasangan untuk mengurus kebutuhan sehari-hari, mengambil keputusan, meredakan emosinya, hingga menyelesaikan masalah yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pribadi.

Pada awal hubungan, perilaku itu mungkin terlihat seperti kebiasaan kecil. Namun, jika terus berulang, beban hubungan bisa menjadi tidak seimbang.

Lantas, apa saja kebiasaan kekanak-kanakan pria yang mungkin menunjukkan bahwa ia lebih menginginkan sosok pengasuh daripada pasangan yang setara?

Mengenali pola perilaku ini dapat membantu seseorang memahami dinamika hubungannya dengan lebih jernih, tanpa terburu-buru memberikan penilaian hanya berdasarkan satu kejadian.

Dilansir dari Your Tango, inilah 11 kebiasaan pria yang belum matang secara emosional dan cenderung mengharapkan pasangannya untuk terus merawat mereka.

1. Lebih Banyak Menerima daripada Memberi Salah satu kebiasaan yang patut diperhatikan adalah kecenderungan untuk terus menerima perhatian, bantuan, dan pengorbanan tanpa menunjukkan upaya yang sebanding.

Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak tidak harus selalu memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama setiap saat.

Ada masa ketika seseorang membutuhkan dukungan lebih besar karena menghadapi kesulitan. Namun, hubungan akan terasa tidak seimbang jika pola menerima tanpa membalas berlangsung terus-menerus.

Pria dengan kebiasaan ini mungkin mengharapkan pasangannya selalu memahami keadaan, menyediakan waktu, mengurus kebutuhan, atau memberikan dukungan emosional ketika ia sedang menghadapi masalah.