11 Ciri Menarik yang Hampir Selalu Dimiliki Orang dengan Getaran Energi Sangat Tinggi

Ilustrasi orang dengan getaran energi tinggi (magnific)
JawaPos.com - Ada orang yang kehadirannya terasa menenangkan, membuat orang lain nyaman untuk bercerita, sekaligus menghadirkan suasana positif tanpa perlu berusaha menjadi pusat perhatian.
Daya tarik seperti ini tidak selalu berasal dari penampilan fisik, status sosial, atau kemampuan berbicara.
Terkadang, justru sikap tulus, kepedulian, dan cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri maupun orang lain yang membuatnya begitu berkesan.
Dalam pembahasan pengembangan diri, orang dengan getaran energi tinggi atau high-vibration person kerap digambarkan sebagai individu yang memiliki kesadaran diri, welas asih, dan cara pandang hidup yang lebih terbuka.
Istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran spiritual atau populer mengenai sikap positif, bukan ukuran ilmiah yang dapat menentukan nilai seseorang.
Orang yang memiliki energi positif tetap bisa mengalami kesedihan, kecemasan, dan kegagalan.
Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menerima emosi, membangun hubungan, serta menjalani kehidupan dengan tetap menghargai diri sendiri dan orang lain.
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Jawa Pos
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