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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 19.29 WIB

8 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Seseorang Memancarkan Daya Tarik dan Energi yang Kuat

Ilustrasi orang dengan daya tarik tinggi (magnific) - Image

Ilustrasi orang dengan daya tarik tinggi (magnific)

 

JawaPos.com - Ada kalanya seseorang mampu menarik perhatian tanpa usaha, bak memiliki daya tarik yang unik dan kuat. 

Mereka tidak selalu memiliki penampilan paling mencolok atau menjadi orang yang paling banyak berbicara, tetapi kehadirannya terasa menyenangkan dan mudah diingat. 

Daya tarik seperti ini sering kali muncul dari cara seseorang membawa diri, memperlakukan orang lain, dan menunjukkan kepribadian yang autentik.

Menariknya, daya tarik pribadi tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik.

Kebiasaan sehari-hari, kepercayaan diri, cara berkomunikasi, dan kemampuan menerima diri sendiri turut memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan oleh lingkungan sekitarnya. 

Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membuat seseorang terlihat lebih nyaman dengan dirinya sendiri sekaligus lebih menyenangkan untuk diajak berinteraksi.

Dilansir dari Your Tango, terdapat delapan kebiasaan sederhana yang dimiliki orang-orang dengan daya tarik kuat atau magnetic personality. 

Kebiasaan tersebut mencakup keberanian menjadi diri sendiri, kemampuan menunjukkan keunikan, komunikasi yang jelas, serta sikap yang tidak bergantung sepenuhnya pada pengakuan orang lain.

Berikut delapan kebiasaan yang dapat membantu seseorang memancarkan daya tarik dan energi positif secara alami, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain.

1. Tidak Berusaha Terlalu Keras untuk Mengesankan Orang Lain

Salah satu kebiasaan orang yang memiliki daya tarik kuat adalah mereka tidak terus-menerus berusaha membuktikan bahwa dirinya menarik.

Mereka tidak merasa harus selalu menjadi orang paling lucu, paling pintar, atau paling menonjol dalam setiap percakapan.

Sebaliknya, mereka merasa cukup nyaman untuk hadir sebagai diri sendiri tanpa harus mengatur setiap tindakan demi mendapatkan perhatian.

Ketika seseorang terlalu sibuk membangun citra tertentu, interaksinya dapat terasa kaku. Ia mungkin terus memikirkan bagaimana orang lain menilainya, apakah perkataannya terdengar mengesankan, atau apakah penampilannya sudah sesuai harapan.

Perhatian yang berlebihan terhadap penilaian tersebut dapat mengurangi spontanitas dan membuat seseorang kesulitan menikmati interaksi yang sedang berlangsung.

Sebaliknya, orang yang lebih nyaman dengan dirinya sendiri cenderung berinteraksi secara alami. Mereka dapat berbicara ketika memiliki sesuatu untuk disampaikan, mendengarkan ketika orang lain berbicara, dan menerima bahwa tidak semua orang harus menyukai kepribadiannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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