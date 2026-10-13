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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 17.28 WIB

8 Kebiasaan Menyebalkan dari Orang yang Merasa Berhak Atas Waktu dan Energimu

Ilustrasi Seseorang yang merasa berhak atas waktumu (magnific) - Image

Ilustrasi Seseorang yang merasa berhak atas waktumu (magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu memiliki teman yang selalu menghubungimu ketika membutuhkan bantuan, tetapi sulit ditemukan saat kamu sendiri sedang menghadapi masalah? 

Atau seseorang yang menganggap kamu harus selalu tersedia untuk mendengarkan keluhannya, membalas pesan dengan cepat, dan memenuhi permintaannya tanpa mempertimbangkan kesibukanmu?

Perilaku seperti ini bisa membuat hubungan terasa melelahkan. Awalnya, kamu mungkin menganggapnya sebagai bentuk kedekatan atau menganggap bahwa membantu orang lain merupakan bagian dari persahabatan. 

Namun, ketika perhatian dan tenaga yang kamu berikan terus dianggap sebagai kewajiban, hubungan tersebut berisiko menjadi tidak seimbang.

Waktu dan energi emosional merupakan sumber daya yang terbatas. Setiap orang memiliki pekerjaan, tanggung jawab, kebutuhan pribadi, serta masalah yang perlu dihadapi. 

Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling mendukung, bukan menuntut salah satunya agar terus berkorban.

Dilansir dari Your Tango, perilaku seseorang dalam memperlakukan waktu dan energi orang lain dapat menjadi bahan untuk memahami dinamika hubungan interpersonal. 

Kebiasaan berikut patut diperhatikan, terutama ketika seseorang berulang kali bertindak seolah-olah perhatianmu merupakan sesuatu yang otomatis menjadi haknya.

Editor: Novia Tri Astuti
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