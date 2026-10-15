Rahasia Awet Muda, Inilah 7 Teh Herbal yang Baik untuk Kesehatan Wanita

ilustrasi wanita yang minum teh herbal. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Alam telah menciptakan banyak sekali ramuan alami untuk mendukung kesehatan tubuh wanita.

Termasuk teh herbal, di mana bisa lebih dari sekadar minuman lezat sehari-hari.

Fakktanya beberapa teh herbal dapat menjadi ramuan awet muda dan kesehatan yang sesungguhnya.

Melansir health, berikut tujuh jenis teh herbal yang sebaiknya dikonsumsi setiap wanita.

Selain membantu menjaga kecantikan, deretan teh herbal ini juga mendukung keseimbangan hormon, hingga memulihkan energi.

1. Teh daun raspberry

The herbal ini sangat bermanfaat selama menstruasi.

Menurut dokter, teh ini meredakan gejala PMS yang parah dan membantu mengurangi kram yang menyakitkan berkat efek relaksasinya yang lembut.