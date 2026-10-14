Mayangsari Bicara Rahasia Awet Muda dan Tidak Takut Hadapi Penuaan

Penyanyi Mayangsari. (Instagram: mayangsari_official)
JawaPos.com - Penampilan Mayangsari terlihat awet muda meski usianya terus bertambah. Penyanyi berusia 55 tahun itu mengungkapkan rahasianya dalam menjaga penampilan dan mempertahankan diri supaya selalu awet muda.
Penyanyi yang populer sejak era 1990-an itu juga mengungkap pandangannya tentang sikap dirinya dalam menghadapi usia yang terus bertambah dan tak bisa dihindari.
Mayangsari mengatakan, salah satu hal yang membuat seniman terlihat awet muda adalah karakter mereka yang cenderung santai dalam menjalani kehidupan. Istri Bambang Trihatmodjo menyebut sikap easy going dapat menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki orang-orang di dunia seni.
“Seniman itu biasanya awet muda. Iya, nggak? Karena mungkin seniman itu lebih easy going orangnya,” ujar Mayangsari saat ditemui di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).
Selain memiliki pembawaan yang santai, Mayangsari melihat seniman juga cenderung lebih mudah memulihkan diri ketika menghadapi persoalan.
Kemampuan untuk kembali menjalani aktivitas setelah melewati masalah tersebut, menurutnya, menjadi salah satu hal positif dari kehidupan di dunia seni.
“Kalau mereka punya masalah pun cepat bisa healing dengan apa pun yang dirasakan. Itulah benefitnya seniman,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai rahasia penampilannya yang dinilai tidak banyak berubah meski usia terus bertambah, Mayangsari tidak mengaitkannya dengan satu metode perawatan tertentu.
“Kalau ditanya saya kenapa awet muda, itu harus. Awet muda itu bergantung pada diri sendiri mau look seperti apa. Kalian juga, nggak cuma saya," katanya.
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