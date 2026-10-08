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Lania Monica
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Usia Sudah 40 Tahun Lebih tapi Tetap Awet Muda, Ternyata Ini 9 Kebiasaannya

Ilustrasi orang yang tampak tidak menua dan terlihat awet muda (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang tampak tidak menua dan terlihat awet muda (freepik)

JawaPos.com – Memiliki penampilan yang tetap segar ketika usia mulai memasuki 40 tahun atau lebih sering dianggap sebagai hasil faktor genetik. Padahal, gaya hidup sehari-hari juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh dan kondisi kulit.

Ada orang yang usianya terus bertambah, tetapi kondisi fisik dan energinya terlihat jauh lebih muda. Hal tersebut tidak selalu berkaitan dengan perawatan mahal. Pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, hingga cara seseorang mengelola stres turut berperan dalam menjaga kebugaran tubuh.

Dilansir dari laman The Expert Editor, terdapat sembilan kebiasaan yang kerap dilakukan orang-orang yang terlihat awet muda dan dapat menjadi inspirasi untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat.

1. Tidak Takut dengan Paparan Air Dingin

Sebagian orang yang menjaga kebugaran tubuh memasukkan paparan dingin sebagai bagian dari rutinitasnya. Salah satunya dengan mandi menggunakan air dingin dalam waktu singkat.

Paparan suhu rendah dapat memberikan rangsangan tertentu bagi tubuh. Namun, kebiasaan ini tidak perlu dilakukan secara ekstrem dan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Bagi sebagian orang, mandi dengan air dingin secara sederhana sudah cukup menjadi bagian dari rutinitas pagi.

2. Lebih Sering Memilih Makanan Alami

Menjaga tubuh tetap sehat bukan berarti harus menjalani diet ketat setiap hari. Salah satu kebiasaan yang lebih penting adalah memperbanyak makanan yang minim proses pengolahan.

Buah, sayuran, biji-bijian, serta sumber protein berkualitas dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari.

Pola makan bergaya Mediterania juga sering dikaitkan dengan gaya hidup sehat karena menitikberatkan pada makanan utuh dan sumber lemak yang lebih sehat.

3. Rajin Melindungi Kulit dari Sinar Matahari

Paparan sinar ultraviolet dalam jangka panjang dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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