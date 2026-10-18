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Lania Monica
Senin, 19 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Bukan Soal Awet Muda, 8 Kebiasaan Ini Menunjukkan Anda Menua dengan Baik

Ilustrasi anda menua dengan baik secara mental, emosional, dan fisik (Geediting) - Image

Ilustrasi anda menua dengan baik secara mental, emosional, dan fisik (Geediting)

JawaPos.com – Bertambahnya usia sering kali dianggap sebagai tanda menurunnya kemampuan fisik dan produktivitas. Padahal, proses menua tidak selalu identik dengan kemunduran. Seiring perjalanan hidup, seseorang justru bisa menjadi lebih tenang, matang dalam mengambil keputusan, dan mampu memahami kebutuhan dirinya sendiri.

Penuaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kondisi tubuh, tetapi juga mencakup kesehatan mental, kestabilan emosi, dan kualitas hubungan sosial. Kebiasaan sehari-hari, cara menghadapi tekanan, serta kemampuan menjaga keseimbangan hidup turut berperan dalam membantu seseorang menjalani usia yang semakin bertambah.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan tanda yang dapat menggambarkan seseorang sedang menjalani proses penuaan dengan baik, mulai dari kemampuan mengelola stres hingga kesiapan menghadapi masa depan. Tanda-tanda ini bukan ukuran mutlak kesehatan seseorang, tetapi dapat menjadi bahan refleksi untuk mengevaluasi kualitas hidup.

Berikut delapan hal yang dapat menunjukkan bahwa Anda semakin matang secara mental, emosional, dan fisik.

1. Lebih Mudah Bangkit Setelah Menghadapi Masalah

Kemampuan menghadapi tekanan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan mental. Seiring bertambahnya pengalaman, seseorang dapat belajar mengenali emosi dan menemukan cara yang lebih sehat untuk menghadapi situasi sulit.

Jika dahulu persoalan kecil terasa mampu merusak suasana hati sepanjang hari, kini Anda mungkin lebih mampu menenangkan diri dan kembali menjalani aktivitas setelah menghadapi masalah.

Sebagian orang merasa terbantu dengan berjalan santai, beristirahat sejenak, berbicara dengan orang terpercaya, atau melakukan latihan pernapasan. Cara setiap orang dalam memulihkan diri tentu berbeda.

Hal terpenting bukanlah menghindari seluruh masalah, melainkan mampu menghadapinya tanpa terus-menerus terjebak dalam tekanan. Jika stres berlangsung lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan profesional juga merupakan langkah yang bijak.

2. Tetap Memiliki Keinginan untuk Belajar

Pikiran yang terbuka dan keinginan untuk terus mempelajari hal baru dapat membantu seseorang tetap aktif secara mental. Bertambahnya usia tidak harus membuat rasa ingin tahu ikut menghilang.

Anda mungkin masih tertarik mempelajari teknologi baru, membaca buku, mencoba keterampilan yang belum dikuasai, atau mendengarkan pandangan dari generasi yang lebih muda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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