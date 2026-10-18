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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.16 WIB

Tak Banyak Disadari, Kebiasaan Sikat Gigi Sebelum Sarapan Punya 7 Sisi Menarik

ciri kepribadian unik dari orang yang sikat gigi sebelum sarapan menurut psikologi (Freepik/ lookstudio)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan tersendiri ketika memulai hari, termasuk menentukan waktu untuk menyikat gigi, baik sebelum maupun sesudah sarapan.

Rutinitas yang terlihat sederhana ini terkadang dikaitkan dengan cara seseorang mengatur aktivitas, menjaga kebersihan diri, hingga mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakter yang dikaitkan dengan kebiasaan menyikat gigi sebelum sarapan. Meski demikian, kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.

1. Terbiasa Merencanakan Sesuatu

Orang yang menyikat gigi sebelum sarapan mungkin lebih menyukai rutinitas pagi yang teratur. Mereka cenderung memiliki urutan kegiatan yang ingin diselesaikan sebelum memulai aktivitas lainnya.

Bagi pribadi seperti ini, perencanaan dapat membantu menjalani hari dengan lebih terarah. Mereka biasanya merasa lebih nyaman ketika mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memiliki gambaran mengenai kegiatan yang akan dijalani.

2. Memperhatikan Kesehatan Diri

Kebiasaan menyikat gigi sebelum makan dapat mencerminkan perhatian terhadap kebersihan mulut dan perawatan diri. Mereka berusaha menjaga kesehatan melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara rutin.

Perhatian terhadap hal-hal kecil seperti ini juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih teratur. Meski begitu, waktu menyikat gigi saja tidak cukup untuk menentukan seberapa besar seseorang peduli terhadap kesehatannya secara keseluruhan.

3. Memiliki Kebiasaan yang Konsisten

Melakukan aktivitas yang sama setiap pagi membutuhkan konsistensi. Orang yang terbiasa menyikat gigi sebelum sarapan mungkin merasa terbantu dengan rutinitas yang dilakukan secara berulang.

Keteraturan tersebut dapat memudahkan mereka mengingat aktivitas penting tanpa harus mempertimbangkannya kembali setiap hari. Namun, tingkat kedisiplinan seseorang tentu tidak bisa dinilai hanya berdasarkan satu kebiasaan.

4. Nyaman Mengambil Keputusan Sendiri

Memilih waktu menyikat gigi sebelum sarapan juga dapat menunjukkan preferensi pribadi dalam menjalankan rutinitas. Seseorang mungkin menentukan kebiasaan tersebut karena merasa lebih nyaman dengan urutan aktivitas yang dipilihnya.

Mereka cenderung mengikuti cara yang dianggap sesuai dengan kebutuhan sendiri, bukan sekadar meniru kebiasaan orang lain. Kendati demikian, pilihan sederhana ini belum tentu menjadi bukti bahwa seseorang memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi.

5. Memperhatikan Detail

Sebagian orang senang mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai aktivitas harian. Menyikat gigi sebelum sarapan bisa menjadi salah satu bagian dari rutinitas yang mereka anggap penting.

Perhatian terhadap kebersihan dan keteraturan terkadang juga terlihat dalam aktivitas lain, seperti menyiapkan perlengkapan kerja atau merapikan barang sebelum digunakan. Meski demikian, kebiasaan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki sifat perfeksionis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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