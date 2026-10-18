Beda Dunia, Beda Pandangan! 7 Kebiasaan Orang Kaya yang Sering Disalahpahami

JawaPos.com – Cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari lingkungan sosial tempat ia tumbuh. Hal-hal yang terasa biasa bagi seseorang bisa saja dianggap berlebihan oleh orang lain, terutama ketika keduanya memiliki latar belakang ekonomi dan pengalaman hidup yang berbeda.

Perbedaan tersebut terlihat dalam kebiasaan berbicara, memilih aktivitas hiburan, hingga memperlakukan uang dan menjaga hubungan sosial. Bagi kalangan berada, sejumlah kebiasaan mungkin sudah menjadi bagian dari rutinitas sejak kecil. Namun, bagi orang yang tidak terbiasa dengan lingkungan serupa, perilaku itu bisa terkesan mewah, eksklusif, atau bahkan seperti upaya menunjukkan status.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap suatu perilaku sering kali dipengaruhi oleh standar yang berlaku di lingkungan masing-masing. Sesuatu yang dianggap sopan atau lumrah dalam satu kelompok belum tentu dipahami dengan cara yang sama oleh kelompok lainnya.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan yang dinilai lazim di kalangan kelas atas, tetapi berpotensi dianggap sok-sokan oleh orang-orang dari latar belakang sosial berbeda. Berikut uraian mengenai kebiasaan tersebut dan alasan di balik perbedaan persepsinya.

1. Menyebut Nama Tokoh Terkenal Seolah Sudah Biasa Salah satu kebiasaan yang kerap diasosiasikan dengan kalangan elite adalah menyebut nama orang terkenal dalam percakapan tanpa memberikan penjelasan panjang. Mereka mungkin bercerita tentang makan siang bersama seorang pengusaha besar atau bertemu tokoh penting seolah sedang menceritakan pertemuan biasa dengan teman lama.

Bagi orang yang memang berada dalam lingkungan bisnis, politik, atau hiburan tertentu, interaksi semacam itu bisa menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Mereka tidak selalu bermaksud membanggakan koneksi, melainkan sekadar menceritakan pengalaman yang baru dialami.

Namun, bagi orang di luar lingkaran tersebut, kebiasaan ini dapat terdengar seperti upaya menunjukkan kedekatan dengan orang berpengaruh. Terlebih jika nama-nama besar terus disebut tanpa konteks yang jelas.

Perbedaan persepsi muncul karena pengalaman sosial setiap orang tidak sama. Hal yang biasa bagi satu kelompok bisa terdengar luar biasa bagi kelompok lainnya.

2. Menganggap Barang dan Layanan Mewah sebagai Kebutuhan Rutin Standar kebutuhan sehari-hari dapat berbeda jauh bergantung pada kondisi ekonomi seseorang. Bagi sebagian kalangan berpenghasilan tinggi, bepergian menggunakan pesawat kelas bisnis, berlangganan klub eksklusif, atau memesan bunga segar secara rutin mungkin sudah menjadi bagian dari gaya hidup.