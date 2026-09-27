Ustad Das’ad Latif: Manusia Hidup Sederhana Sesuai Kemampuan, Jangan Membebani Diri Sendiri

Pendakwah Kondang, Ustad Das’ad Latif saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Tangerang Selatan. (Istimewa)

JawaPos.com - Pendakwah Kondang, Ustad Das’ad Latif mengingatkan kepada umat agar hidup sederhana. Umat harus menghindari gaya hidup yang membebani diri sendiri.

Hal itu dia sampaikan dalam ceramah tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di depan ribuan warga Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan.

"Kita sebagai manusia sejati agar bisa hidup sederhana sesuai kemampuan kita, bukan hidup di luar kemampuan yang akhirnya membebani hidup," kata Das'ad, Minggu (27/8).

Selain hidup sederhana, umat perlu berserah diri kepada Allah SWT. Usaha dan doa harus berjalan beriringan agar tujuan bisa tercapai.

"Kita sebagai manusia harus juga bisa bersabar dan berdoa serta berikhtiar semampu kita sebagai manusia untuk tetap bisa menjadi pribadi yang lebih baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Pembina PSI Banten, Ian Pribadi menyampaikan, umat islam perlu meneladani akhlak nabi Muhammad SAW. Adanya peringatan maulid nabi merupakan cara agar masyarakat mendekatkan diri kepada ajaran nabi.

"Maulid ini merupakan tradisi di luar ibadah seperti salat. Maulid ini merupakan pengajian yang tiap tahunnya kita peringati sebagai bahan kita untuk terus belajar dan ingat kepada Nabi Muhammad SAW," ucapnya.

Turut hadir dalam acara ini, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) Ratu Isyana Bagoes Oka, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Ketua DPW PSI Banten Hafiz Ardianto hingga sejumlah tokoh Masyarakat.