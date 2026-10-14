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Rabbany Wanadriani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.04 WIB

Dari Dahi hingga Lutut, 13 Arti Kedutan yang Konon Menandakan Datangnya Keberuntungan

ilustrasi alis yang berkedut. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kedutan pada bagian tubuh tertentu terkadang dikaitkan dengan berbagai pertanda dalam kepercayaan masyarakat. Sebagian orang menganggap fenomena ini sebagai isyarat yang berhubungan dengan keberuntungan, perubahan nasib, hingga datangnya kabar menggembirakan.

Dalam sejumlah penafsiran tradisional, lokasi kedutan dipercaya memiliki makna yang berbeda-beda. Ada yang menghubungkannya dengan peluang memperoleh rezeki, keinginan yang segera terwujud, hingga kesempatan melakukan perjalanan ke tempat baru.

Meski begitu, tafsir mengenai kedutan tidak memiliki dasar ilmiah yang membuktikan bahwa gerakan otot tersebut dapat meramalkan masa depan. Kedutan juga bisa terjadi akibat kelelahan, stres, konsumsi kafein, atau faktor kesehatan lainnya.

Dilansir dari English Jagran, terdapat 13 tafsir kedutan pada bagian tubuh yang dalam kepercayaan tertentu dikaitkan dengan keberuntungan dan nasib baik. Berikut penjelasannya.

1. Kedutan Dahi: Pertanda Keuntungan Finansial

Dalam penafsiran tradisional, kedutan di bagian dahi kerap dihubungkan dengan datangnya kemakmuran. Fenomena ini dipercaya menjadi simbol terbukanya peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Keberuntungan tersebut digambarkan dapat berupa kenaikan penghasilan, kesempatan bisnis yang menjanjikan, atau pemasukan tambahan yang datang di luar perkiraan.

Meski demikian, kondisi finansial yang lebih baik tetap membutuhkan perencanaan matang, kerja keras, dan pengelolaan uang yang bijaksana.

2. Kedutan Alis: Keinginan Dipercaya Segera Terwujud

Alis yang bergerak atau berkedut juga memiliki tafsir tersendiri. Dalam kepercayaan yang dirujuk, kondisi ini dianggap sebagai pertanda bahwa harapan atau keinginan seseorang berpeluang menjadi kenyataan.

Tafsir tersebut mengajak seseorang untuk kembali mengingat tujuan yang ingin dicapai dan menyusun langkah untuk mewujudkannya.

Daripada hanya menunggu keberuntungan, menjadikan harapan sebagai motivasi untuk bertindak dapat membantu seseorang bergerak lebih dekat menuju cita-citanya.

3. Kedutan Kepala Sebelah Kiri: Dikaitkan dengan Keberuntungan Bepergian

Apabila kedutan terasa di sisi kiri kepala, sebagian penafsiran menghubungkannya dengan perjalanan yang membawa pengalaman positif.

Perjalanan tersebut bisa dibayangkan sebagai liburan, kunjungan ke tempat baru, ataupun perjalanan untuk keperluan pekerjaan.

Dalam tafsir ini, kedutan dianggap sebagai simbol kesempatan untuk memperluas pengalaman dan membuka peluang baru. Namun, tidak ada bukti bahwa lokasi kedutan dapat menentukan keberhasilan sebuah perjalanan.

4. Kedutan Kepala Sebelah Kanan: Simbol Kekayaan dan Kesuksesan

Berbeda dari sisi kiri, kedutan di sebelah kanan kepala dipercaya berkaitan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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