8 Cara Menemukan Kedamaian di Tengah Derasnya Arus Informasi dan Tuntutan Hidup

Ilustrasi minum kopi/Magnific
JawaPos.com-Di tengah derasnya informasi dan berbagai tuntutan hidup, banyak orang mendambakan kedamaian dan cara hidup yang lebih simpel.
Proses penembangan diri idealnya dilakukan pada setiap fase kehidupan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, baik secara fisik maupun emosional.
Proses ini dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang membantu anda mengurangi hal-hal yang tidak lagi dibutuhkan dan lebih berfokus pada hal-hal yang bermakna.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethin, berikut langkah menyederhanakan hidup untuk menemukan kedamaian dan meningkatkan kualitas hidup.
Menyingkirkan sesuatu yang tidak diperlukan
Salah satu bagian dari perjalanan dari perjalanan pengembangan diri adalah dimana anda mampu bersikap jujur pada diri sendiri, terkait hal-hal yang tidak ingin dilakukan dan masih memungkinkan untuk dikerjakan. Anda bisa memulainya dengan menyeleksi benda-benda yang menumpuk di rumah dan beralih pada gaya hidup minimalis.
Pilih circle yang berkualitas
Circle yang semakin yang semakin kecil membuat proses pertumbuhan diri anda semakin berkualitas. Anda perlu memetakan siapa saja orang-orang yang harus dihindari termasuk sosok yang terlalu menguras energi, membuat anda kehilangan semangat, ataupun memperlakukan anda dengan tidak baik.
Berhenti menjadi people pleaser
Berbagai hal yang membuat anda terlalu peduli, bisa menjadi pemicu anda terlalu kelelahan. Coba sadari berbagai aspek kehidupan yang berpotensi memberikan manfaat pada anda, atau justru membuat hidup semakin merugi.
Tidak menghabiskan waktu di tempat yang sama
Menghabiskan waktu di tempat yang tidak tepat memberikan dampak negatif pada kehidupan. Terutama saat anda menjalaninya sebagai rutinitas sehari-hari. Anda perlu move on,bahkan mengunjungi berbagai tempat untuk mengetahui dimana tempat yang membuat anda merasa aman dan nyaman.
Mengurangi waktu screen time
Konten yang dibagikan di media sosial dipengaruhi oleh algoritma yang tidak pernah istirahat. Konten-konten tersebut biasanya dipenuhi dengan drama, pertengkaran, dan sensasi. Selain menyita waktu dan energi, kebiasaan doom scrolling dapat membuat anda merasa marah terhadap hal-hal yang tidak bisa anda pengaruhi.
Memilih asupan yang sesuai
Mengubah kebiasaan makan menjadi lebih sehat dapat membuat hidup anda lebih efisien. Sebagai contoh, makanan pedas dulu menjadi favorit anda, namun akibatnya menimbulkan gangguan pencernaan. Anda mungkin perlu beralih pada pola makan yang lebih alami dan sehat.
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Jawa Pos
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