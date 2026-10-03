4 Zodiak yang Butuh Kedamaian, Lebih Suka Menjalani Hari dengan Ritme yang Lambat

JawaPos.com - Rutinitas yang padat kerap membuat empat zodiak ini merasa stres dan cemas.

Mereka memilih berbagai aktivitas yang menenangkan untuk menghilangkan tekanan. Mulai dari me time, membaca buku, sampai tidur untuk memulihkan energi.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (3/10) berikut empat zodiak yang ingin menjalani kehidupan dengan ritme yang lebih lambat agar memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menikmati me time.

Aquarius

Aquarius ingin menjalani hari dengan ritme yang lambat, tanpa merasa terburu-buru, cemas, atau kesulitan mengikuti energi orang disekitarnya.

Mendengarkan musik, menyalakan difuser, serta menikmati camilan sederhana dapat membantu aquarius bernapas sejenak dan menenangkan diri.

Libra

Libra ingin mengasingkan diri dari keramaian kota. Mereka seringkali menjauh dari berbagai kesibukan untuk menjernihkan pikiran dan perasaannya. Rutinitas membuat mereka merasa burnout sehingga pemulihan diri kerap berasal dari alam.

Cancer

Cancer membutuhkan kenyamanan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Namun, selalu ada hari esok untuk kembali menjalani rutinitas seperti biasa.

Cancer membutuhkan me time untuk terus menjalani rutinitas yang melelahkan. Oleh karena itu, tidur adalah me time yang paling mereka inginkan.

Pisces