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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.33 WIB

4 Zodiak Membutuhkan Inner Peace, Perlu Menemukan Kedamaian Batin agar Hidup Menjadi Lebih Tenang

Ilustrasi inner peace/Magnific - Image

Ilustrasi inner peace/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini membutuhkan lebih banyak inner peace untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Empat zodiak ini bisa menerapkan praktik mindfulness, self care, membangun kebiasaan bersyukur, sampai journaling untuk membantu mengalihkan perhatian mereka dari berbagai sumber stres. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman //collective.world pada (3/10) empat zodiak berikut dapat menemukan inner peace setelah mereka memusatkan perhatian pada dirinya. 

Aries sering merasa kesulitan untuk mencapai kedamaian batin. Mereka dapat memasukkan praktek mindfulness dengan cara meditasi ataupun latihan pernapasan. Aktivitas tersebut dapat membantu mereka menciptakan perasaan tenang dan keseimbangan diri.

Gemini dikenal memiliki pikiran yang cepat serta aktivitas mental yang tinggi. Gemini dapat mencoba meditasi mindfulness dengan memusatkan perhatian pada momen saat ini dan menenangkan berbagai pikiran yang terus bermunculan. Menuliskan pikiran dan perasaan dalam jurnal dapat membantu mereka mendapatkan kejelasan.

Scorpio terkadang merasa kesulitan melepaskan diri dan emosinya yang begitu dalam sehingga dapat menimbulkan konflik batin. Scorpio dapat mencoba berbagai aktivitas yang membantu mereka menciptakan keseimbangan emosional, seperti membiasakan diri untuk bersyukur.

Capricorn dikenal sebagai sosok yang ambisius. Mereka dapat menggunakan teknik relaksasi untuk rutinitas sehari-hari. Menyediakan waktu khusus untuk self care dan memberikan tanggungjawab pada orang lain juga dapat membantu capricorn mencapai pola pikir yang lebih seimbang. 

Editor: Hanny Suwindari
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