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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.27 WIB

Mulai dari Tatapan hingga Gerakan Kaki, Ini 7 Isyarat Ketertarikan Seseorang

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menebak perasaan seseorang terkadang menjadi hal yang membingungkan, terutama ketika ia tidak pernah mengungkapkan ketertarikannya secara langsung. Perhatian kecil, perubahan sikap, hingga gerakan tubuh bisa membuat seseorang bertanya-tanya tentang perasaan yang sebenarnya.

Dalam interaksi sehari-hari, komunikasi tidak hanya berlangsung melalui kata-kata. Ekspresi wajah, arah tubuh, dan kebiasaan spontan juga menjadi bagian dari cara manusia berinteraksi dengan orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh gestur bawah sadar yang kerap dikaitkan dengan ketertarikan seseorang. Meski demikian, bahasa tubuh bukan bukti pasti bahwa seseorang menyimpan perasaan romantis. Gestur yang sama juga bisa muncul karena keramahan, kebiasaan, atau situasi tertentu.

Lantas, apa saja gerakan tubuh yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang merasa tertarik kepada Anda? Berikut ulasannya.

1. Arah Kakinya Cenderung Menghadap kepada Anda

Gerakan kaki terkadang luput dari perhatian ketika seseorang sedang berbincang. Padahal, arah tubuh bagian bawah dapat memberikan gambaran mengenai fokus seseorang dalam sebuah interaksi.

Ketika berbicara dengan Anda, seseorang mungkin menempatkan kaki dan tubuhnya menghadap ke arah Anda. Sikap ini dapat menunjukkan bahwa ia sedang terlibat dalam percakapan dan memberikan perhatian kepada lawan bicaranya.

Jika posisi tersebut terlihat berulang kali, Anda mungkin bertanya-tanya apakah ada ketertarikan khusus. Namun, arah kaki tidak bisa dijadikan patokan tunggal untuk membaca perasaan seseorang.

Posisi berdiri, tata letak ruangan, dan kenyamanan saat berbicara juga dapat memengaruhi arah kaki. Karena itu, perhatikan konteks interaksi secara keseluruhan sebelum menarik kesimpulan.

2. Tanpa Sadar Meniru Gerakan Anda

Pernahkah Anda menyadari bahwa seseorang mengikuti gerakan tangan, posisi duduk, atau cara Anda memiringkan kepala ketika berbicara?

Fenomena ini dikenal sebagai mirroring, yaitu kecenderungan seseorang menyesuaikan gerakan atau bahasa tubuhnya dengan orang lain. Perilaku tersebut dapat muncul secara spontan selama interaksi sosial.

Dalam situasi tertentu, meniru gerakan lawan bicara bisa berkaitan dengan kenyamanan, kedekatan, atau keinginan membangun hubungan yang baik. Hal ini juga dapat terjadi ketika seseorang merasa cocok dengan orang yang sedang diajak berbincang.

Meski begitu, mirroring tidak selalu menunjukkan ketertarikan romantis. Seseorang mungkin melakukan hal serupa karena kebiasaan atau sekadar mengikuti ritme percakapan.

3. Pupil Matanya Tampak Membesar saat Melihat Anda

Mata sering menjadi bagian yang menarik perhatian ketika dua orang sedang berkomunikasi. Salah satu perubahan yang dapat terjadi adalah membesarnya pupil, yakni bagian hitam di tengah mata.

Ukuran pupil dapat berubah secara otomatis sebagai respons terhadap berbagai kondisi. Selain dipengaruhi tingkat pencahayaan, perubahan tersebut juga dapat berkaitan dengan aktivitas sistem saraf dan keadaan emosional seseorang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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