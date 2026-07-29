4 Zodiak yang Mendapat Isyarat Baik pada 29 Juli 2026, Perubahan Sederhana Membawa Dampak yang Tidak Disangka

JawaPos.com - Bulan Purnama di Aquarius yang terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, diperkirakan menghadirkan energi yang mendorong banyak orang untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam astrologi, fase Bulan Purnama sering dikaitkan dengan penyelesaian suatu siklus sekaligus menjadi awal bagi perubahan yang lebih bermakna.

Posisi Bulan Purnama kali ini juga berdekatan dengan energi Virgo yang identik dengan evaluasi diri, ketelitian, dan keberanian untuk memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini diabaikan.

Perubahan sederhana tersebut dipercaya mampu membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terlihat.

Bagi sebagian zodiak, momen ini bukan tentang keberuntungan yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari keberanian melepaskan keraguan, memperbaiki hubungan, serta mengambil langkah yang lebih selaras dengan tujuan hidup.

Dari keputusan kecil itulah perubahan besar mulai terbentuk.

4 zodiak berikut diprediksi menerima isyarat baik pada 29 Juli 2026 dikutip dari Yourtango.com.

Masing-masing memiliki kesempatan untuk melangkah ke arah yang lebih positif, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi.

1. Aquarius