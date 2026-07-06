Psikologi Kesan Pertama: 9 Isyarat Halus yang dengan Cepat Membuat Orang Mempercayai Anda

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa baru bertemu seseorang, tetapi langsung merasa nyaman dengannya? Sebaliknya, ada juga orang yang terlihat menarik secara penampilan, namun sulit dipercaya hanya dalam beberapa menit pertama.

Fenomena ini bukan sekadar perasaan. Dalam psikologi, otak manusia dirancang untuk membuat penilaian awal dengan sangat cepat. Hal tersebut merupakan mekanisme alami untuk menentukan apakah seseorang aman, ramah, dan layak dipercaya.

Menariknya, kepercayaan jarang dibangun melalui kata-kata yang hebat. Sebaliknya, orang lebih banyak memperhatikan sinyal-sinyal kecil yang sering kali tidak kita sadari.

Cara kita menatap lawan bicara, nada suara, hingga kemampuan mendengarkan dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada isi percakapan itu sendiri.

Kabar baiknya, isyarat-isyarat tersebut dapat dipelajari dan dilatih.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat sembilan isyarat halus yang secara psikologis mampu meningkatkan rasa percaya dari orang lain sejak pertemuan pertama.

1. Tatap Mata dengan Hangat, Bukan Mengintimidasi

Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal paling kuat. Saat seseorang menatap lawan bicaranya dengan wajar, otak menganggapnya sebagai tanda keterbukaan dan kejujuran.

Namun, kontak mata yang terlalu lama justru bisa terasa mengancam. Sebaliknya, menghindari tatapan terus-menerus sering diartikan sebagai rasa tidak percaya diri atau menyembunyikan sesuatu.