Ingin Menebak Emosi Seseorang dari Isyaratnya? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mudah menebak emosional. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa seseorang mengatakan, “Aku baik-baik saja,” tetapi ekspresi wajahnya justru terlihat berbeda?



Atau mungkin kamu sedang berbicara dengan seseorang yang terus tersenyum, tetapi nada suaranya terdengar lebih datar dari biasanya. Ada juga orang yang tidak mengatakan sedang marah, tetapi jawabannya menjadi singkat, gerak tubuhnya kaku, dan ia terlihat menjaga jarak.



Situasi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.



Manusia tidak selalu mengungkapkan emosinya melalui kata-kata. Terkadang, perasaan justru terlihat melalui perubahan kecil pada ekspresi wajah, suara, gerakan tubuh, cara berbicara, hingga pola perilaku.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: tidak ada satu isyarat yang bisa membuktikan emosi seseorang secara pasti.



Orang yang menyilangkan tangan belum tentu sedang marah. Seseorang yang menghindari kontak mata belum tentu berbohong. Orang yang banyak tersenyum juga belum tentu sedang bahagia.



Karena itu, psikologi lebih banyak mengajarkan kita untuk melihat pola dan konteks, bukan mengambil kesimpulan hanya dari satu tanda.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (10/9), jika kamu ingin menjadi lebih peka terhadap emosi orang lain, enam cara berikut bisa membantu.



1. Jangan Hanya Melihat Wajah, Perhatikan Perubahannya



Salah satu kesalahan paling umum ketika mencoba membaca emosi seseorang adalah terlalu fokus pada ekspresi wajah.



Kita melihat seseorang tersenyum dan langsung menyimpulkan bahwa ia bahagia.



Padahal, senyum bisa muncul karena berbagai alasan. Seseorang bisa tersenyum karena merasa senang, gugup, sopan, malu, tidak nyaman, atau bahkan sedang berusaha menyembunyikan perasaan tertentu.



Karena itu, yang lebih penting bukan hanya “seperti apa wajahnya?”, tetapi:



“Apakah wajahnya berubah dibandingkan biasanya?”



Misalnya, kamu mengenal seseorang yang biasanya banyak tersenyum dan berbicara dengan ekspresi yang hidup. Suatu hari, ia masih tersenyum ketika diajak bicara, tetapi senyumnya terasa lebih singkat, ekspresinya lebih kaku, dan responsnya tidak seantusias biasanya.



Perubahan seperti itu bisa menjadi petunjuk bahwa kondisi emosionalnya sedang berbeda.



Dalam psikologi, memahami seseorang membutuhkan perhatian terhadap baseline, yaitu bagaimana seseorang biasanya berperilaku ketika berada dalam kondisi normal.



Dengan mengetahui kebiasaan normal seseorang, kamu akan lebih mudah mengenali perubahan.



Bukan berarti perubahan tersebut otomatis menunjukkan kesedihan atau kemarahan. Bisa saja ia sedang lelah, kurang tidur, mengalami masalah pekerjaan, atau sekadar tidak sedang ingin banyak berbicara.



Jadi, jangan berpikir:



“Dia tidak tersenyum, berarti dia marah.”



Lebih baik berpikir:



“Biasanya dia seperti ini atau ada perubahan dari biasanya?”



Perbedaan kecil dalam cara berpikir tersebut bisa membuat pengamatanmu jauh lebih akurat.



2. Dengarkan Nada Suara, Bukan Hanya Kata-Katanya



Ketika seseorang berbicara, kita biasanya lebih memperhatikan apa yang dikatakan daripada bagaimana cara mengatakannya.



Padahal, suara juga membawa banyak informasi emosional.



Perhatikan beberapa hal seperti:



perubahan volume suara,

kecepatan berbicara,

jeda sebelum menjawab,

intonasi,

tekanan pada kata tertentu,

dan perubahan ritme bicara.



Seseorang mungkin mengatakan:



“Aku nggak masalah.”



Tetapi kalimat yang sama bisa memiliki nuansa berbeda tergantung bagaimana cara mengucapkannya.



“Aku nggak masalah,” dengan suara ringan dan santai tentu terasa berbeda dengan “Aku nggak masalah,” yang diucapkan pendek, datar, dan tanpa ekspresi.



Begitu juga dengan seseorang yang biasanya berbicara cepat tetapi tiba-tiba menjadi sangat pelan. Perubahan tersebut mungkin berkaitan dengan kondisi emosional, meskipun kita tidak bisa langsung mengetahui penyebabnya.



Nada suara juga bisa memberikan petunjuk ketika seseorang sedang bersemangat.



Orang yang antusias biasanya lebih ekspresif, memiliki variasi intonasi yang lebih besar, dan cenderung berbicara dengan energi yang berbeda.



Sebaliknya, seseorang yang sedang lelah atau kurang bersemangat mungkin berbicara lebih pelan dan datar.



Tetapi sekali lagi, jangan langsung memberi label emosional.



Suara pelan tidak selalu berarti sedih. Bisa saja orang tersebut sedang mengantuk atau memang memiliki kebiasaan berbicara dengan volume rendah.



Kuncinya adalah melihat perubahan yang konsisten dan konteks percakapan.



3. Perhatikan Bahasa Tubuh Secara Keseluruhan



Bahasa tubuh sering menjadi salah satu sumber informasi yang menarik ketika kita mencoba memahami kondisi emosional seseorang.



Namun, membaca bahasa tubuh bukanlah seperti membaca kamus.



Tidak ada aturan sederhana seperti:



“Tangan disilangkan = marah.”



Atau:



“Tidak melakukan kontak mata = berbohong.”



Interpretasi seperti itu terlalu sederhana.



Bahasa tubuh sebaiknya dilihat sebagai sekumpulan sinyal yang muncul secara bersamaan.



Misalnya, seseorang sedang berbicara dengan tubuh yang terlihat tegang, bahunya kaku, gerakannya lebih sedikit, dan ia terus menjauhkan tubuh dari lawan bicara.



Apakah itu berarti ia marah?



Belum tentu.



Ia mungkin merasa tidak nyaman, gugup, takut, lelah, atau sedang berada dalam situasi sosial yang membuatnya tidak tenang.



Karena itu, coba perhatikan beberapa aspek sekaligus:



Postur tubuh



Apakah tubuhnya terlihat rileks atau tegang?



Gerakan tangan



Apakah gerakannya lebih aktif daripada biasanya atau justru berkurang?



Posisi tubuh



Apakah ia menghadap lawan bicara atau cenderung menjauh?



Jarak interpersonal



Apakah ia terlihat nyaman berada dekat dengan orang lain atau terus menciptakan jarak?



Gerakan kecil



Apakah ia terus memainkan benda, mengetukkan jari, menggoyangkan kaki, atau melakukan gerakan berulang?



Gerakan-gerakan tersebut dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat ketegangan atau kenyamanan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal mengenai emosi tertentu.



Semakin banyak sinyal yang konsisten, semakin masuk akal untuk memperhatikan bahwa ada sesuatu yang mungkin sedang dirasakan orang tersebut.



4. Bandingkan dengan Konteks, Jangan Menebak dari Satu Isyarat



Ini mungkin salah satu prinsip paling penting dalam memahami emosi seseorang.



Isyarat yang sama bisa memiliki arti yang berbeda dalam situasi berbeda.



Bayangkan seseorang tidak banyak bicara.



Jika ia sedang berada di pesta besar dan terlihat diam, mungkin ia merasa tidak nyaman dengan lingkungan sosial tersebut.



Tetapi jika ia baru selesai bekerja selama sepuluh jam, diam mungkin hanya berarti ia kelelahan.



Begitu juga dengan kontak mata.



Seseorang yang tidak terlalu sering melakukan kontak mata belum tentu sedang menyembunyikan sesuatu. Bisa saja ia sedang berpikir, merasa malu, memiliki kebiasaan komunikasi tertentu, atau memang tidak nyaman mempertahankan kontak mata dalam waktu lama.



Karena itu, sebelum menyimpulkan emosi seseorang, tanyakan pada diri sendiri:



“Apa yang sedang terjadi di sekitarnya?”



Perhatikan:



tempatnya,

siapa yang sedang bersamanya,

topik pembicaraan,

apa yang baru saja terjadi,

kondisi fisiknya,

dan bagaimana interaksi sebelumnya.



Konteks membantu kita menghindari kesalahan interpretasi.



Misalnya, seseorang tiba-tiba berbicara dengan nada tinggi.



Kalau terjadi saat ia sedang berada dalam perdebatan, mungkin memang ada kemarahan atau frustrasi.



Tetapi jika ia berada di tempat yang sangat bising, suara keras tersebut mungkin hanya cara agar lawan bicaranya bisa mendengar.



Satu sinyal tanpa konteks bisa menyesatkan.



5. Cari Ketidaksesuaian antara Kata, Suara, dan Perilaku



Salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah ketika beberapa bagian komunikasi seseorang tampak tidak selaras.



Misalnya, seseorang mengatakan:



“Aku senang kok.”



Tetapi ekspresinya terlihat murung, suaranya datar, dan ia tidak menunjukkan antusiasme seperti biasanya.



Apa artinya?



Bukan berarti dia pasti sedang berbohong.



Namun, ketidaksesuaian tersebut bisa menjadi alasan untuk lebih berhati-hati dan tidak langsung mempercayai interpretasi pertama kita.



Mungkin ada emosi yang lebih kompleks.



Seseorang bisa benar-benar senang sekaligus merasa cemas.



Bisa merasa lega tetapi juga sedih.



Bisa mengatakan dirinya baik-baik saja karena belum siap menceritakan masalahnya.



Emosi manusia tidak selalu sederhana.



Inilah alasan mengapa kemampuan memahami emosi orang lain sebaiknya tidak diarahkan untuk mencari “bukti kebohongan”, tetapi untuk mengenali ketika seseorang mungkin mengalami sesuatu yang tidak sepenuhnya terlihat dari kata-katanya.



Jika kamu melihat ketidaksesuaian, respons yang lebih baik bukan:



“Kamu bohong, kan?”



Melainkan:



“Kamu yakin baik-baik saja? Kalau ada sesuatu yang ingin diceritakan, aku bisa dengarkan.”



Perbedaannya sangat besar.



Yang pertama membuat orang merasa dihakimi.



Yang kedua memberikan ruang untuk terbuka.



6. Jangan Hanya Mengamati—Belajar Bertanya



Pada akhirnya, kemampuan membaca emosi orang lain tidak hanya bergantung pada seberapa tajam pengamatanmu.



Kamu juga perlu tahu kapan harus berhenti menebak dan mulai bertanya.



Ini penting karena bahasa tubuh dan ekspresi hanya memberikan informasi yang tidak sempurna.



Kamu mungkin melihat seseorang terlihat murung.



Daripada menyimpulkan:



“Dia pasti sedang punya masalah.”



Kamu bisa bertanya:



“Kamu kelihatan agak berbeda hari ini. Lagi capek atau ada sesuatu?”



Pertanyaan tersebut memberikan kesempatan bagi orang itu untuk mengoreksi persepsimu.



Kalau ternyata dia hanya kurang tidur, kamu tidak perlu membuat kesimpulan yang lebih jauh.



Kalau ternyata memang ada masalah, ia bisa memilih apakah ingin menceritakannya.



Inilah perbedaan antara membaca orang dan memahami orang.



Membaca orang berusaha mencari kesimpulan.



Memahami orang berusaha mencari konteks.



Dan dalam hubungan sosial, pendekatan kedua biasanya jauh lebih sehat.



Gunakan Prinsip “3 Lapisan” untuk Membaca Emosi



Agar lebih mudah mengingat enam cara tadi, kamu bisa menggunakan tiga lapisan sederhana.



Lapisan pertama: Amati



Perhatikan ekspresi, suara, postur, gerakan, dan perubahan perilaku.



Lapisan kedua: Bandingkan



Tanyakan apakah perilaku tersebut berbeda dari kebiasaan orang itu.



Lapisan ketiga: Konfirmasi



Jangan berhenti pada asumsi. Gunakan percakapan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.



Contohnya:



Kamu melihat temanmu lebih diam dari biasanya.



Amati: dia berbicara lebih sedikit dan ekspresinya lebih datar.



Bandingkan: biasanya dia sangat aktif ketika berkumpul.



Konfirmasi: kamu bertanya, “Kamu lagi capek atau ada sesuatu?”



Dengan cara tersebut, kamu tidak sekadar menebak emosinya, tetapi mencoba memahami keadaan sebenarnya.



Mengapa Kita Sering Salah Membaca Emosi Orang?



Ada alasan psikologis mengapa manusia mudah keliru ketika menafsirkan perilaku orang lain.



Kita memiliki kecenderungan untuk menggunakan pengalaman pribadi sebagai referensi.



Misalnya, ketika kamu sedang marah, kamu mungkin cenderung diam.



Kemudian kamu melihat orang lain diam dan berpikir:



“Dia pasti sedang marah.”



Padahal, ketika orang tersebut sedang marah, mungkin justru ia banyak bicara.



Inilah sebabnya pengalaman pribadi tidak selalu bisa digunakan sebagai standar untuk memahami orang lain.



Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan emosi.



Ada orang yang ketika sedih menjadi pendiam.



Ada yang justru banyak bercanda.



Ada yang ingin sendirian.



Ada pula yang mencari teman untuk berbicara.



Karena itu, semakin kamu mengenal seseorang, semakin baik pula kemampuanmu memahami pola khas dirinya.



Jangan Berusaha Menjadi “Pembaca Pikiran”



Kemampuan memahami emosi orang lain memang berguna.



Namun, jangan sampai berubah menjadi kebiasaan menganalisis setiap gerakan orang secara berlebihan.



Jika seseorang melihat ke arah lain, kamu tidak perlu langsung berpikir:



“Dia tidak suka aku.”



Jika seseorang membalas pesan lebih singkat, kamu tidak harus langsung berpikir:



“Dia sedang marah.”



Jika seseorang tersenyum tetapi terlihat lelah, kamu juga tidak harus menyimpulkan:



“Dia sedang menyembunyikan kesedihan.”



Semua kemungkinan tersebut bisa benar, tetapi juga bisa salah.



Manusia adalah makhluk yang kompleks.



Satu perilaku dapat memiliki banyak penyebab.



Karena itu, kemampuan emosional yang baik bukanlah kemampuan untuk selalu benar menebak perasaan orang lain.



Justru sebaliknya.



Orang yang matang secara emosional tahu bahwa dirinya bisa salah.



Ia mengamati tanpa buru-buru menghakimi.



Ia memperhatikan tanpa menginvasi.



Dan ketika tidak yakin, ia bertanya dengan cara yang menghargai orang lain.



Kesimpulan



Jika kamu ingin lebih mudah memahami kondisi emosional seseorang, jangan mencari satu “tanda rahasia” yang bisa langsung mengungkap perasaannya.



Belajarlah melihat pola.



Perhatikan perubahan ekspresi wajah, dengarkan nada suara, amati bahasa tubuh, pertimbangkan konteks, perhatikan ketidaksesuaian antara ucapan dan perilaku, lalu konfirmasi melalui komunikasi.



Enam cara tersebut bisa membuatmu menjadi lebih peka terhadap orang-orang di sekitarmu.



Tetapi ingat satu prinsip penting:



Isyarat adalah petunjuk, bukan bukti.



Kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang hanya dari satu gerakan mata, posisi tangan, atau perubahan nada suara.



Pada akhirnya, cara terbaik untuk memahami seseorang bukan dengan menjadi ahli menebak, melainkan dengan menjadi pendengar yang penuh perhatian.



Karena terkadang, orang tidak membutuhkan seseorang yang bisa menebak apa yang mereka rasakan.



Mereka hanya membutuhkan seseorang yang cukup peka untuk berkata:



