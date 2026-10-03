7 Alasan Mengapa Kita Merasa Waktu Berjalan Lebih Cepat Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa waktu berjalan jauh lebih cepat sekarang dibandingkan ketika masih kecil?

Saat duduk di bangku sekolah, satu minggu bisa terasa sangat panjang. Menunggu liburan terasa seperti menunggu berbulan-bulan. Satu tahun ajaran terasa begitu lama sebelum akhirnya berganti.

Namun setelah dewasa, waktu seolah memiliki kecepatan yang berbeda. Tiba-tiba sudah hari Jumat. Bulan berganti tanpa terasa. Ulang tahun datang lagi. Bahkan kita mungkin pernah bertanya dalam hati, “Bukankah baru kemarin tahun baru?”

Padahal, secara objektif, satu menit tetap terdiri dari 60 detik, satu hari tetap 24 jam, dan satu tahun tetap sekitar 365 hari.

Jadi, apakah waktu benar-benar berjalan lebih cepat ketika kita bertambah tua?

Jawabannya: tidak secara fisik, tetapi persepsi kita terhadap waktu memang dapat berubah.

Dalam psikologi, pengalaman tentang waktu bukan hanya soal jam dan kalender. Cara otak memperhatikan, mengingat, memproses pengalaman, serta membandingkan masa kini dengan masa lalu dapat membuat periode tertentu terasa panjang atau pendek.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa kita sering merasa waktu berjalan semakin cepat seiring bertambahnya usia.

1. Semakin Bertambah Usia, Satu Tahun Menjadi Bagian yang Lebih Kecil dari Hidup Kita