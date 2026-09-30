Bukan Cuma Soal Dosis! Mengapa Waktu Minum Kopi Sangat Menentukan Manfaat Sehatnya?

JawaPos.com - Kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat modern untuk mendongkrak energi dan tingkat kewaspadaan di pagi hari.

Sebagian besar orang berfokus pada seberapa banyak cangkir kopi yang mereka konsumsi harian agar mendapatkan dorongan stamina tanpa menyadari bahwa faktor jam memegang peranan yang tak kalah krusial.

Minum kopi pada waktu yang kurang tepat justru dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh dan mengurangi potensi positif kafein bagi kesehatan jangka panjang.

Melansir dari laman National Institutes of Health pada Selasa (29/09), ritme biologis tubuh sangat mempengaruhi bagaimana senyawa bioaktif dalam kopi dicerna dan dimanfaatkan secara optimal oleh organ internal.

Waktu konsumsi kopi berhubungan erat dengan fluktuasi hormon kortisol, hormon alami tubuh yang mengatur tingkat energi dan stres.

Dalam studi chronobiology menunjukkan bahwa minum kopi saat kadar kortisol alami berada di puncak harian dapat memicu toleransi kafein lebih cepat serta mengganggu metabolisme glukosa harian.

Pendekatan berbasis kronotipe tubuh terbukti secara klinis efektif memaksimalkan efek antioksidan polifenol kopi, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mencegah gangguan sleep architecture yang berdampak pada kesehatan sistem kardiovaskular.

Berikut adalah beberapa fakta penting mengenai alasan mengapa waktu minum kopi sangat menentukan manfaat kesehatannya:

Menyesuaikan dengan puncak hormon kortisol Kadar kortisol alami biasanya mencapai puncaknya sekitar 30 hingga 60 menit setelah bangun tidur.