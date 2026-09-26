7 Ciri Orang Butuh Waktu Sendiri sebagai Tanda Kepribadian Suka Menyendiri Menurut Psikologi

Ciri orang butuh waktu sendiri sebagai tanda kepribadian suka menyendiri menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com - Psikologi introvert menjelaskan bahwa ciri orang butuh waktu sendiri bukan tanda kelemahan sosial melainkan bagian dari kepribadian suka menyendiri yang sangat khas.
Tanda introvert sejati tidak selalu terlihat jelas dari luar karena banyak yang mampu bersosialisasi dengan baik namun tetap membutuhkan kesendirian untuk pulih.
Psikologi introvert mengungkap bahwa kepribadian suka menyendiri ini berakar dari cara kerja sistem saraf yang membutuhkan ketenangan untuk berfungsi secara optimal.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (26/9), berikut tujuh ciri orang butuh waktu sendiri yang menjadi tanda introvert sejati dengan kepribadian suka menyendiri berdasarkan psikologi introvert.
1. Merasa terkuras setelah berinteraksi sosial dalam waktu lama
Berbeda dari orang ekstrovert yang mendapat energi dari keramaian, orang dengan kepribadian suka menyendiri justru merasa kelelahan setelah banyak bersosialisasi.
Kelelahan ini bukan karena tidak menyukai orang lain melainkan karena sistem saraf mereka memang lebih sensitif terhadap stimulasi sosial yang berlebihan.
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