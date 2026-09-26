Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 26 September 2026 | 18.24 WIB

7 Ciri Orang Butuh Waktu Sendiri sebagai Tanda Kepribadian Suka Menyendiri Menurut Psikologi

Ciri orang butuh waktu sendiri sebagai tanda kepribadian suka menyendiri menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ciri orang butuh waktu sendiri sebagai tanda kepribadian suka menyendiri menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com - Psikologi introvert menjelaskan bahwa ciri orang butuh waktu sendiri bukan tanda kelemahan sosial melainkan bagian dari kepribadian suka menyendiri yang sangat khas.

Tanda introvert sejati tidak selalu terlihat jelas dari luar karena banyak yang mampu bersosialisasi dengan baik namun tetap membutuhkan kesendirian untuk pulih.

Psikologi introvert mengungkap bahwa kepribadian suka menyendiri ini berakar dari cara kerja sistem saraf yang membutuhkan ketenangan untuk berfungsi secara optimal.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (26/9), berikut tujuh ciri orang butuh waktu sendiri yang menjadi tanda introvert sejati dengan kepribadian suka menyendiri berdasarkan psikologi introvert.

1. Merasa terkuras setelah berinteraksi sosial dalam waktu lama

Berbeda dari orang ekstrovert yang mendapat energi dari keramaian, orang dengan kepribadian suka menyendiri justru merasa kelelahan setelah banyak bersosialisasi.

Kelelahan ini bukan karena tidak menyukai orang lain melainkan karena sistem saraf mereka memang lebih sensitif terhadap stimulasi sosial yang berlebihan.

Waktu sendiri setelah interaksi panjang bukan pilihan melainkan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi agar mereka bisa kembali berfungsi dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Tanda Kecil Bahwa Kamu Tidak Aneh, Kamu Hanya Suka Menikmati Waktu Sendiri - Image
Lifestyle

7 Tanda Kecil Bahwa Kamu Tidak Aneh, Kamu Hanya Suka Menikmati Waktu Sendiri

Sabtu, 12 September 2026 | 05.18 WIB

5 Alasan Orang Sering Membanggakan Betapa Sedikitnya Waktu Tidur Mereka Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

5 Alasan Orang Sering Membanggakan Betapa Sedikitnya Waktu Tidur Mereka Menurut Psikologi

Jumat, 11 September 2026 | 12.59 WIB

6 Strategi Memanfaatkan Waktu yang Terbuang untuk Meningkatkan Karier Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Strategi Memanfaatkan Waktu yang Terbuang untuk Meningkatkan Karier Menurut Psikologi

Kamis, 10 September 2026 | 15.08 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore