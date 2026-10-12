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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.09 WIB

10 Kesalahan Terbesar yang Dilakukan Perempuan Saat Mencari Cinta, Cek dan Jangan Salah lagi!

Ilustrasi perempuan yang salah memilih pasangan (magnific) - Image

Ilustrasi perempuan yang salah memilih pasangan (magnific)

JawaPos.com - Mencari cinta dan pasangan yang tepat bukan sekadar tentang menemukan seseorang yang menarik atau membuat hati berdebar. 

Hubungan yang sehat juga membutuhkan kesesuaian nilai, komunikasi yang terbuka, rasa saling menghormati, serta kemampuan mengenali apakah seseorang benar-benar siap membangun komitmen. 

Namun, dalam proses mencari cinta, sebagian perempuan bisa terjebak dalam pola pendekatan yang justru membuat mereka mengabaikan kebutuhan dan harapan sendiri.

Kesalahan saat berkencan tidak selalu berarti seseorang gagal memahami cinta. Terkadang, pengalaman masa lalu, ketakutan akan kesepian, atau harapan yang terlalu besar membuat seseorang sulit menilai hubungan secara objektif. 

Akibatnya, waktu dan energi emosional dapat tercurah kepada orang yang tidak memberikan kepastian atau hubungan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dilansir dari Your Tango, ada sejumlah kesalahan yang kerap dilakukan perempuan ketika mencari cinta, mulai dari bertahan dengan orang yang tidak tersedia secara emosional hingga membandingkan kehidupan asmara dengan pasangan lain di media sosial. 

Memahami pola-pola ini dapat membantu seseorang menjalani proses pendekatan dengan lebih sadar, tanpa harus kehilangan jati diri demi mendapatkan pasangan. Yuk simak, agar tidak salah memilih pasangan.

1. Menghabiskan Waktu dengan Orang yang Tidak Siap Menjalin Hubungan

Salah satu kesalahan terbesar saat mencari cinta adalah terus memberikan waktu dan perhatian kepada seseorang yang tidak mampu atau tidak bersedia membangun hubungan sesuai harapan. Orang tersebut mungkin masih terikat dengan hubungan masa lalu, belum siap berkomitmen, sedang menghadapi persoalan pribadi, atau hanya ingin menikmati kedekatan tanpa arah yang jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
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