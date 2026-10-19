Sulit Mengungkapkan Perasaan, 7 Perilaku Ini Bisa Jadi Cara Perempuan Menunjukkan Ketertarikan

cara unik perempuan menampilkan naksir pada pria
JawaPos.com – Mengungkapkan rasa suka tidak selalu dilakukan melalui pernyataan langsung. Sebagian perempuan memilih menunjukkan ketertarikan melalui perhatian kecil, kebiasaan saat berkomunikasi, atau sikap yang perlahan berubah ketika berada di dekat pria yang disukainya.
Sinyal ketertarikan tersebut terkadang terlihat sederhana, seperti mengingat cerita lama, mencari kesempatan untuk mengobrol, atau menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kehidupan seseorang. Meski begitu, perilaku semacam ini tidak selalu menandakan perasaan romantis karena bisa pula muncul dari keramahan dan kedekatan sebagai teman.
Dilansir dari laman geediting.com, ada tujuh perilaku yang kerap dikaitkan dengan cara perempuan menunjukkan ketertarikan kepada pria. Berikut ulasannya yang dapat membantu memahami sinyal tersebut tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.
Salah satu bentuk ketertarikan yang mungkin terlihat adalah adanya sentuhan ringan saat berinteraksi. Misalnya, ia menyentuh lengan ketika tertawa, menepuk bahu untuk menarik perhatian, atau menunjukkan gestur hangat ketika sedang berbincang.
Sentuhan tersebut terkadang menjadi cara seseorang membangun kedekatan dan menunjukkan kenyamanan. Namun, maknanya sangat bergantung pada situasi, kebiasaan pribadi, dan budaya masing-masing.
Ada perempuan yang memang terbiasa menunjukkan keramahan melalui kontak fisik, sementara yang lain lebih menjaga jarak meskipun memiliki perasaan suka.
Karena itu, jangan langsung menganggap sentuhan sebagai bukti ketertarikan romantis. Perhatikan pola interaksi secara keseluruhan dan selalu hormati batasan pribadi agar kedua pihak tetap merasa nyaman.
Pernah memperhatikan seseorang yang melakukan gerakan serupa denganmu ketika sedang berbicara? Dalam psikologi sosial, fenomena meniru gestur atau perilaku lawan bicara ini dikenal sebagai mirroring.
Contohnya, ketika kamu menyandarkan tubuh, ia melakukan gerakan serupa beberapa saat kemudian. Atau, ketika kamu mengubah posisi duduk, ia juga menyesuaikan posturnya selama percakapan berlangsung.
Peniruan semacam ini dapat terjadi secara spontan ketika dua orang merasa terhubung atau berinteraksi dengan nyaman. Dalam situasi tertentu, perilaku tersebut mungkin muncul ketika seseorang tertarik kepada lawan bicaranya.
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Jawa Pos
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