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Rian Alfianto
Selasa, 20 Oktober 2026 | 00.24 WIB

Perempuan Desa Jadi Tulang Punggung Pangan, Akses Modal Masih Jadi Tantangan

Ilustrasi ibu-ibu di desa mengolah rumput laut. (Istimewa) - Image

Ilustrasi ibu-ibu di desa mengolah rumput laut. (Istimewa)

JawaPos.com - Perempuan di perdesaan memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia, mulai dari mengolah lahan pertanian hingga membudidayakan hasil laut.

Namun, kontribusi mereka masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama keterbatasan modal usaha, akses pasar, literasi digital, dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi hasil produksi serta pendapatan keluarga.

Data menunjukkan, sekitar 14,8 juta perempuan Indonesia bekerja di sektor pertanian hingga Februari 2025.

Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari budidaya tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan.

Secara global, perempuan menyumbang sekitar 41 persen tenaga kerja pertanian, menurut Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Besarnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor pangan memperlihatkan bahwa peran mereka tidak hanya penting bagi ketersediaan bahan pangan, tetapi juga bagi keberlangsungan ekonomi rumah tangga dan masyarakat perdesaan.

Meski demikian, perempuan yang menggantungkan hidup dari pertanian dan usaha berbasis sumber daya alam masih menghadapi tantangan untuk mengembangkan usaha.

Keterbatasan modal, misalnya, dapat menghambat peningkatan kapasitas produksi, sedangkan perubahan cuaca membuat hasil panen dan pendapatan sulit diprediksi.

Akses Modal Menentukan Keberlanjutan Usaha Perempuan Desa

Persoalan permodalan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perempuan pelaku usaha di perdesaan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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