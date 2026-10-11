6 Tanda Seseorang Tidak Tulus, Dia Lebih Tertarik pada Hartamu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ketulusan dalam hubungan tidak selalu mudah untuk dikenali, terutama ketika seseorang pandai menunjukkan perhatian, memberikan pujian, atau bersikap romantis.

Pada awal hubungan, perilaku seseorang bisa terasa meyakinkan. Namun seiring waktu, kamu mungkin mulai menyadari bahwa perhatian yang diberikan lebih sering muncul ketika ada keuntungan yang bisa diperoleh, khususnya keuntungan finansial.

Seseorang yang tertarik pada hartamu belum tentu selalu meminta uang secara langsung. Ketertarikan itu juga dapat terlihat dari kebiasaannya mengharapkan kamu membayar berbagai kebutuhan, memanfaatkan rasa kasihan, atau menunjukkan perubahan sikap ketika kamu tidak lagi bisa memenuhi keinginannya.

Dalam hubungan yang sehat, dukungan finansial seharusnya dibicarakan secara terbuka dan tidak dijadikan alat untuk menekan salah satu pihak.

Ya, penting untuk memahami bahwa kondisi ekonomi seseorang tidak otomatis menentukan ketulusan atau karakter mereka.

Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah pola perilaku, keseimbangan dalam hubungan, kejujuran, serta cara seseorang menghormati batasanmu.

Dilansir dari Your Tango, berikut enam tanda seseorang mungkin lebih tertarik pada hartamu daripada membangun hubungan yang tulus, ditinjau melalui pola perilaku dan dinamika psikologis dalam hubungan.

1. Dia Sering Meminta Uang, tetapi Jarang Menunjukkan Usaha untuk Mandiri Salah satu tanda yang patut diperhatikan adalah ketika seseorang berulang kali meminta uang atau bantuan finansial, tetapi tidak menunjukkan upaya yang seimbang untuk mengatasi masalahnya sendiri. Pada awalnya, permintaan tersebut mungkin terdengar wajar karena setiap orang bisa menghadapi keadaan darurat, kehilangan pekerjaan, atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, situasinya menjadi berbeda ketika permintaan terus berulang dan kamu perlahan-lahan merasa bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan finansialnya.