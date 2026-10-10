Jika Kamu Ingin Membangun Harapan Saat Hubungan Terasa Jalan di Tempat, Lakukan 7 Cara Ini

seseorang yang merasa hubungannya jalan di tempat / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Ada masa ketika sebuah hubungan tidak benar-benar hancur, tetapi juga terasa tidak sedang menuju ke mana-mana.

Kalian masih bersama. Masih saling menyapa. Masih sesekali tertawa. Bahkan mungkin masih saling mengatakan, “Aku sayang kamu.”



Namun, di dalam hati muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan:



“Sebenarnya hubungan ini mau dibawa ke mana?”



Hari-hari terasa berulang. Masalah yang sama muncul lagi. Pembicaraan tentang masa depan selalu tertunda. Ketika mencoba memperbaiki keadaan, perubahan hanya bertahan sebentar sebelum semuanya kembali seperti semula.



Pada titik tertentu, seseorang bisa merasa lelah bukan karena sudah tidak mencintai pasangannya, melainkan karena tidak lagi melihat alasan untuk berharap.



Padahal, dalam psikologi hubungan, harapan tidak selalu berarti meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Harapan yang sehat justru berkaitan dengan kemampuan melihat bahwa masih ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan, memperbaiki pola, atau menemukan arah baru.



Jadi, ketika hubungan terasa jalan di tempat, pertanyaannya bukan hanya:



“Apakah kami masih saling mencintai?”



Tetapi juga:



“Apakah kami masih mau bergerak bersama?”



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (10/10), jika kamu sedang berada di fase seperti ini, tujuh cara berikut dapat membantu membangun kembali harapan.



1. Berhenti Mengukur Hubungan Hanya dari Perasaan



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam hubungan adalah menganggap perasaan sebagai satu-satunya indikator kondisi hubungan.



Ketika sedang bahagia, kita merasa hubungan baik-baik saja.



Ketika bosan, kita merasa mungkin cinta sudah hilang.



Ketika kecewa, kita mulai berpikir bahwa pasangan bukan orang yang tepat.



Padahal, perasaan dalam hubungan memang dapat berubah-ubah. Intensitas cinta pada fase awal hubungan juga tidak selalu sama setelah bertahun-tahun bersama.



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang setiap hari terasa romantis. Ada fase tenang, bosan, sibuk, stres, bahkan kecewa. Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan menghadapi fase tersebut.



Cobalah mengubah pertanyaan.



Daripada bertanya:



“Apakah aku masih merasakan cinta yang sama seperti dulu?”



cobalah bertanya:



“Bagaimana kami memperlakukan satu sama lain ketika hubungan sedang sulit?”



Pertanyaan kedua jauh lebih membantu.



Perhatikan apakah masih ada rasa hormat. Apakah kalian masih bisa berbicara? Apakah pasangan masih bersedia mendengarkan? Apakah konflik bisa diselesaikan tanpa saling merendahkan? Apakah masing-masing masih memiliki keinginan untuk memahami kebutuhan satu sama lain?



Jika jawabannya masih ada, mungkin hubungan tersebut bukan kehilangan harapan.



Mungkin hubungan itu hanya sedang membutuhkan arah.



2. Cari Tahu Apa yang Sebenarnya Membuat Hubungan Terasa Mandek



Perasaan “jalan di tempat” sering kali merupakan gejala, bukan akar masalah.



Kamu mungkin merasa hubungan tidak berkembang, tetapi penyebabnya bisa sangat berbeda.



Bisa jadi kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan.



Bisa jadi komunikasi semakin dangkal.



Bisa jadi ada konflik lama yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.



Bisa jadi salah satu pihak merasa tidak dihargai.



Bisa juga karena kalian memiliki gambaran masa depan yang berbeda tetapi terlalu takut membicarakannya.



Karena itu, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa masalahnya adalah “sudah tidak cinta”.



Cobalah melakukan refleksi dengan jujur.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Apa yang paling membuatku tidak bahagia dalam hubungan ini?



Kapan terakhir kali aku merasa benar-benar dekat dengan pasangan?



Apa yang sebenarnya aku butuhkan tetapi belum pernah kusampaikan?



Masalah apa yang terus berulang?



Apakah kami menghindari pembicaraan tertentu?



Apakah aku merasa didengar?



Apakah pasangan mungkin juga merasa kesepian dalam hubungan ini?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu memindahkan perhatian dari sekadar “perasaan tidak nyaman” menuju masalah yang lebih konkret.



Sebab sesuatu yang konkret lebih mudah ditangani daripada sesuatu yang hanya terasa samar.



Ketika kamu tahu apa yang membuat hubungan terasa mandek, kamu juga mulai bisa melihat bagian mana yang masih mungkin diubah.



3. Bicarakan Masa Depan Tanpa Mengubahnya Menjadi Ultimatum



Salah satu sumber kehilangan harapan dalam hubungan adalah ketidakjelasan.



Kamu ingin hubungan bergerak ke tahap berikutnya, tetapi pasangan tidak pernah membicarakannya.



Kamu ingin menikah, tetapi pembicaraan selalu ditunda.



Kamu ingin memiliki kehidupan bersama yang lebih jelas, tetapi setiap kali mencoba membahasnya, percakapan berubah menjadi pertengkaran.



Dalam situasi seperti ini, penting untuk membedakan antara membicarakan kebutuhan dan memberikan ultimatum.



Ultimatum biasanya berbunyi:



“Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus melakukan ini.”



Sementara komunikasi yang lebih sehat bisa berbunyi:



“Aku ingin memahami bagaimana kamu melihat hubungan kita dalam beberapa tahun ke depan. Bagiku, kepastian tentang arah hubungan ini penting.”



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.



Kalimat pertama menekan pasangan untuk membuktikan cinta.



Kalimat kedua mengundang pasangan untuk berbicara mengenai kebutuhan dan harapan.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi yang efektif bukan sekadar menyampaikan apa yang kita inginkan. Kita juga perlu menciptakan ruang agar pasangan dapat menjelaskan apa yang mereka inginkan.



Mungkin ternyata kalian menginginkan hal yang sama tetapi memiliki tempo yang berbeda.



Mungkin kalian memiliki tujuan yang berbeda.



Atau mungkin salah satu pihak memang tidak ingin membawa hubungan ke arah yang diharapkan pihak lainnya.



Semua kemungkinan itu memang tidak selalu menyenangkan.



Namun, kejelasan sering kali lebih sehat daripada hidup terlalu lama dalam ketidakpastian.



4. Jangan Menunggu Perubahan Besar; Bangun Perubahan Kecil



Ketika hubungan terasa stagnan, kita sering membayangkan bahwa solusi harus berupa sesuatu yang besar.



Pergi berlibur bersama.



Membuat keputusan besar.



Menyatakan cinta dengan cara yang romantis.



Atau melakukan perubahan drastis dalam kehidupan.



Padahal, hubungan biasanya dibentuk oleh pola-pola kecil yang dilakukan berulang kali.



Cara menyapa pasangan.



Cara merespons ketika pasangan bercerita.



Cara meminta maaf.



Cara menyelesaikan konflik.



Cara mengucapkan terima kasih.



Cara menunjukkan bahwa kita memperhatikan kehidupan pasangan.



Karena itu, jangan meremehkan perubahan kecil.



Misalnya, buat kesepakatan untuk menyediakan 20–30 menit setiap hari tanpa ponsel hanya untuk berbicara.



Atau biasakan bertanya:



“Hari ini bagian paling berat buatmu apa?”



Bukan sekadar:



“Hari ini gimana?”



Perbedaan kecil dalam cara bertanya dapat membuka percakapan yang jauh lebih bermakna.



Kamu juga bisa membuat kebiasaan sederhana seperti makan bersama tanpa gawai, berjalan kaki sambil berbicara, mengapresiasi satu hal yang dilakukan pasangan, atau menyelesaikan satu konflik lama tanpa saling menyalahkan.



Tujuannya bukan menciptakan hubungan yang sempurna.



Tujuannya adalah menciptakan bukti-bukti kecil bahwa kalian masih mampu bergerak.



Harapan sering kali tumbuh dari pengalaman bahwa perubahan memang mungkin terjadi.



5. Bedakan Antara Bosan dengan Tidak Bahagia



Ini bagian yang sering membingungkan.



Hubungan yang sudah berlangsung lama hampir pasti mengalami fase rutinitas.



Pasangan yang dulu membuat jantung berdebar mungkin sekarang menjadi seseorang yang kehadirannya terasa biasa.



Percakapan yang dulu berlangsung berjam-jam mungkin sekarang lebih banyak membicarakan pekerjaan, tagihan, keluarga, atau hal-hal sehari-hari.



Apakah itu berarti cinta sudah berakhir?



Belum tentu.



Otak manusia terbiasa terhadap sesuatu yang berulang. Sesuatu yang pada awalnya terasa sangat menarik dapat menjadi familiar seiring waktu.



Karena itu, kebosanan dan ketidakbahagiaan tidak selalu berarti hal yang sama.



Bosan mungkin berarti hubungan membutuhkan pengalaman baru, percakapan baru, atau cara baru untuk terhubung.



Sementara tidak bahagia bisa berkaitan dengan kebutuhan emosional yang terus-menerus tidak terpenuhi, konflik yang tidak terselesaikan, rasa tidak aman, atau pola hubungan yang merusak.



Cobalah bertanya:



“Aku bosan dengan orangnya, atau aku bosan dengan pola hubungan kami?”



Pertanyaan ini sangat penting.



Sebab terkadang yang perlu diubah bukan orangnya, melainkan cara kalian menjalani hubungan.



Mencoba aktivitas baru bersama, mempelajari sesuatu, bepergian, membangun tujuan bersama, atau sekadar menciptakan ruang untuk berbicara tentang hal-hal di luar rutinitas dapat membantu menghidupkan kembali rasa keterhubungan.



6. Bangun Harapan Berdasarkan Tindakan, Bukan Janji



Harapan bisa menjadi sesuatu yang indah.



Namun, harapan juga bisa membuat seseorang bertahan terlalu lama jika hanya dibangun dari kata-kata.



“Suatu hari nanti aku akan berubah.”



“Nanti kita akan lebih serius.”



“Nanti kita akan membicarakan masa depan.”



“Nanti semuanya akan membaik.”



Jika “nanti” terus muncul tanpa tindakan nyata, harapan perlahan berubah menjadi penundaan.



Karena itu, salah satu cara paling sehat membangun harapan adalah melihat perilaku.



Apakah setelah berbicara, ada perubahan?



Apakah pasangan mencoba memahami?



Apakah kamu juga bersedia memperbaiki diri?



Apakah kesepakatan yang dibuat benar-benar dijalankan?



Apakah konflik yang sama mulai berkurang?



Tidak perlu mencari perubahan sempurna.



Cari konsistensi.



Seseorang tidak harus berubah dalam semalam. Tetapi jika memang ada niat memperbaiki hubungan, biasanya akan terlihat dari usaha yang berulang.



Begitu pula dengan dirimu sendiri.



Jangan hanya bertanya:



“Apakah dia akan berubah?”



Tanyakan juga:



“Apa yang bisa aku lakukan secara realistis untuk mengubah bagian yang menjadi tanggung jawabku?”



Hubungan adalah sistem yang melibatkan dua orang. Kamu tidak bisa mengendalikan pasangan, tetapi kamu bisa mengendalikan cara berkomunikasi, batasan, respons, dan keputusanmu sendiri.



7. Terima Bahwa Harapan Juga Membutuhkan Keberanian untuk Menghadapi Kenyataan



Membangun harapan bukan berarti memaksakan hubungan agar terus bertahan.



Ini mungkin bagian yang paling sulit diterima.



Kadang-kadang, harapan justru berarti berani melihat hubungan apa adanya.



Jika setelah komunikasi yang jujur, usaha yang konsisten, dan waktu yang cukup ternyata hanya satu orang yang ingin memperbaiki hubungan, maka masalahnya bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan hubungan.



Masalahnya adalah apakah hubungan tersebut masih memiliki ruang bagi dua orang untuk tumbuh.



Harapan yang sehat tidak berkata:



“Aku harus mempertahankan hubungan ini apa pun yang terjadi.”



Harapan yang sehat berkata:



“Aku percaya masih ada kemungkinan untuk mendapatkan hubungan yang lebih sehat, dan aku berani mengambil langkah yang diperlukan untuk menuju ke sana.”



Terkadang langkah itu berarti memperbaiki hubungan bersama.



Terkadang berarti meminta bantuan profesional seperti konseling pasangan.



Dan dalam situasi tertentu, mungkin berarti menerima bahwa hubungan tersebut tidak lagi berjalan ke arah yang sehat.



Menerima kenyataan bukan berarti gagal.



Ada kalanya seseorang harus berhenti mempertahankan sesuatu bukan karena cintanya kurang besar, tetapi karena ia mulai memahami bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat sebuah hubungan berjalan dengan baik.



Hubungan yang Stagnan Tidak Selalu Berarti Hubungan yang Berakhir



Ketika hubungan terasa jalan di tempat, sangat mudah untuk berpikir bahwa semuanya sudah selesai.



Namun, stagnasi dan akhir bukanlah hal yang sama.



Ada hubungan yang sedang membutuhkan percakapan.



Ada yang membutuhkan batasan baru.



Ada yang membutuhkan pengalaman baru.



Ada yang membutuhkan perubahan kebiasaan.



Ada pula yang membutuhkan keputusan yang lebih besar.



Yang penting adalah jangan membuat keputusan hanya karena sedang lelah dengan keadaan hari ini.



Berikan dirimu ruang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.



Tanyakan kepada pasangan.



Dengarkan jawabannya.



Perhatikan tindakannya.



Dan lihat apakah kalian masih memiliki kemauan untuk berjalan ke arah yang sama.



Karena pada akhirnya, harapan dalam hubungan bukan tentang menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.



Harapan adalah kesediaan untuk percaya bahwa sesuatu masih mungkin diperbaiki sekaligus keberanian untuk melakukan sesuatu terhadapnya.



Jika masih ada rasa hormat, keterbukaan, kemauan untuk belajar, dan usaha dari kedua belah pihak, hubungan yang terasa stagnan belum tentu kehilangan masa depannya.



Mungkin kalian hanya sedang berada di persimpangan.



