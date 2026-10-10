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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.48 WIB

Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Bisa Mengikis Keintiman dan Kepercayaan dalam Hubungan

perilaku komunikasi yang merusak hubungan intim dengan pasangan./ Freepik/ freepik - Image

perilaku komunikasi yang merusak hubungan intim dengan pasangan./ Freepik/ freepik

JawaPos.com – Komunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan asmara yang sehat dan harmonis. Melalui komunikasi yang baik, pasangan dapat saling memahami perasaan, menyelesaikan persoalan, serta menjaga kepercayaan satu sama lain.

Sayangnya, tidak semua kebiasaan berkomunikasi memberikan dampak positif. Beberapa sikap yang dianggap biasa justru dapat memicu kesalahpahaman, menimbulkan rasa kecewa, hingga membuat kedekatan emosional perlahan memudar.

Masalah komunikasi juga tidak selalu muncul dalam bentuk pertengkaran besar. Kritik yang berlebihan, kurangnya perhatian, atau kebiasaan menghindari pembicaraan penting bisa menjadi persoalan apabila terus dibiarkan tanpa penyelesaian.

Dilansir dari geediting.com pada Selasa (7/10), terdapat tujuh perilaku komunikasi yang berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan intim dengan pasangan. Mengenali kebiasaan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki interaksi dan menciptakan hubungan yang lebih sehat.

1. Terlalu Sering Melontarkan Kritik

Memberikan masukan kepada pasangan merupakan hal yang wajar. Namun, jika kritik terus-menerus disampaikan tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang menerimanya, hubungan bisa dipenuhi ketegangan.

Pasangan yang kerap mendapatkan komentar negatif berisiko merasa dirinya selalu salah dan tidak pernah cukup baik. Jika berlangsung dalam waktu lama, kebiasaan ini dapat mengurangi rasa percaya diri serta membuat seseorang enggan terbuka mengenai perasaannya.

Daripada terus menyoroti kekurangan, cobalah menyampaikan keberatan secara spesifik dengan bahasa yang lebih tenang. Fokuslah pada perilaku yang ingin diperbaiki, bukan menyerang karakter pasangan secara keseluruhan.

Menghargai hal-hal positif dan memberikan apresiasi yang tulus juga dapat membantu menjaga hubungan tetap hangat.

2. Terus-Menerus Bersama Tanpa Memberi Ruang Pribadi

Kedekatan memang penting dalam hubungan asmara. Meski demikian, menghabiskan seluruh waktu bersama tanpa memberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan pribadi justru bisa membuat hubungan terasa menyesakkan.

Setiap individu tetap membutuhkan waktu untuk menjalankan hobi, bertemu teman, mengembangkan kemampuan, atau sekadar beristirahat sendiri. Ruang pribadi tersebut membantu seseorang mempertahankan identitas dan keseimbangan hidupnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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