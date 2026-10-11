10 Tanda yang Ditunggu Seseorang Sebelum Berkomitmen dengan Hubungan Sehat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memutuskan untuk berkomitmen dalam hubungan asmara bukan sekadar mengikuti perasaan jatuh cinta.

Ketertarikan yang kuat memang dapat menjadi awal sebuah hubungan, tetapi membangun masa depan bersama membutuhkan lebih dari sekadar rasa suka.

Seseorang juga perlu melihat kecocokan nilai, rasa percaya, kestabilan emosional, serta cara pasangan menghadapi perbedaan.

Orang yang memahami seperti apa hubungan sehat biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena merasa nyaman pada awal pendekatan.

Mereka memperhatikan bagaimana hubungan berkembang dari waktu ke waktu, apakah rasa aman semakin kuat, dan apakah kedua pihak mampu saling menghargai tanpa kehilangan jati diri.

Sikap ini bukan berarti terlalu banyak menuntut, melainkan berusaha memastikan bahwa komitmen dibangun di atas dasar yang realistis.

Dilansir dari Your Tango, dalam artikel yang ditulis oleh psikolog klinis Samantha Rodman Whiten, ada sejumlah tanda yang dapat membantu seseorang menilai apakah hubungan memiliki potensi untuk berkembang secara sehat dan memuaskan.