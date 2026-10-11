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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 12 Oktober 2026 | 01.25 WIB

8 Pesan Teks yang Tidak Akan Pernah Dikirim oleh Orang dengan IQ Tinggi Menurut Psikologi

Ilustrasi pesan teks yang enggan dikirim oleh orang iq tinggi menurut psikologi (Magnific/ pressfoto) - Image

Ilustrasi pesan teks yang enggan dikirim oleh orang iq tinggi menurut psikologi (Magnific/ pressfoto)

JawaPos.com – Orang dengan IQ tinggi memiliki cara kerja otak berbeda yang memengaruhi hampir semua tindakan, termasuk cara mereka berkomunikasi sehari-hari.

Dalam psikologi, perbedaan itu tampak jelas pada etika chatting, yaitu cara seseorang menyusun kalimat ketika berkirim kabar lewat ponsel.

Sebagian pesan teks yang dianggap wajar oleh kebanyakan orang ternyata sering justru membuat orang cerdas enggan menekan tombol kirim.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (11/10), berikut delapan pesan yang jarang sekali dikirim oleh mereka, lengkap dengan alasan psikologis yang masuk akal di baliknya.

1. Paragraf panjang yang bertele-tele

Notifikasi pesan yang ternyata berisi paragraf panjang sering menimbulkan rasa cemas sekaligus bingung bagi penerimanya, terlebih isinya jarang relevan.

Orang cerdas menghindari chat bertele-tele karena mereka menghargai komunikasi langsung, menyampaikan keperluan seperlunya tanpa berlebihan dan tanpa bersikap kasar.

Gaya yang ringkas itu mungkin terasa agak mendadak, tetapi banyak orang menyukainya karena isi pesan bisa terbaca dalam sekejap.

Pesan yang padat dan jelas membuat percakapan lebih efisien, sebab penerima tidak perlu menebak bagian mana yang penting ditanggapi.

Editor: Novia Tri Astuti
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