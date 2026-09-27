Bukan Selalu Rajin, 6 Sifat Ini Konon Sering Ditemukan pada Orang Ber-IQ Tinggi

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami pelajaran atau memecahkan persoalan. Secara umum, kecerdasan juga mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir logis, mengenali diri sendiri, berkreasi, serta mencari solusi terhadap berbagai masalah.
Menariknya, sejumlah kebiasaan atau karakter yang terlihat tidak biasa justru pernah dikaitkan dengan tingkat kecerdasan tertentu. Namun, memiliki salah satu sifat tersebut tentu tidak secara otomatis berarti seseorang mempunyai IQ tinggi.
Dilansir dari YourTango, terdapat enam karakter yang disebut kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Berikut di antaranya:
Penggunaan kata-kata kasar ternyata pernah dikaitkan dengan kemampuan verbal seseorang. Beberapa pembahasan mengenai kecerdasan dan bahasa menunjukkan bahwa orang yang gemar mengumpat tidak selalu memiliki kemampuan berbahasa yang buruk.
Dalam konteks tertentu, mereka justru dapat memiliki perbendaharaan kata yang cukup luas. Namun, kemampuan tersebut tentu berbeda dengan sekadar sering menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan sehari-hari.
Orang yang senang mencoba pengalaman baru dan tidak terlalu takut menghadapi ketidakpastian disebut memiliki karakter yang dapat berkaitan dengan kecerdasan.
Mereka cenderung tertarik mempelajari hal yang belum diketahui dan bersedia keluar dari zona nyaman. Keberanian tersebut biasanya muncul ketika seseorang merasa mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.
Meski demikian, mengambil risiko tidak selalu berarti bertindak tanpa perhitungan. Justru, keputusan yang matang tetap membutuhkan pertimbangan terhadap kemungkinan keuntungan dan kerugiannya.
Sifat yang terlihat seperti malas ternyata juga pernah dikaitkan dengan tingkat aktivitas mental seseorang.
Orang yang tidak selalu sibuk melakukan aktivitas fisik dapat menggunakan waktu tersebut untuk berpikir, mengamati, atau memproses berbagai informasi. Dari luar mereka mungkin terlihat santai, tetapi pikirannya tetap aktif.
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Jawa Pos
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