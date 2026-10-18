Bukan Sekadar Pintar, Orang dengan IQ Tinggi Biasanya Lebih Selektif Saat Mengirim Pesan

JawaPos.com – Cara seseorang berkomunikasi melalui pesan teks dapat memperlihatkan kebiasaan, preferensi, dan caranya memahami orang lain. Ada orang yang senang mengirim pesan panjang, sementara sebagian lainnya lebih menyukai percakapan singkat yang langsung membahas inti persoalan.

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi melalui ponsel memang memudahkan orang untuk bertukar informasi. Namun, pemilihan kata, cara menyampaikan maksud, hingga waktu mengirim pesan juga dapat memengaruhi kenyamanan lawan bicara.

Sebagian orang cenderung memilih gaya komunikasi yang ringkas, terstruktur, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mereka biasanya berusaha menyampaikan informasi secara jelas tanpa menambah kerumitan yang sebenarnya bisa dihindari.

Dilansir dari laman YourTango, terdapat delapan jenis pesan teks yang cenderung dihindari oleh orang yang mengutamakan komunikasi efektif, beserta alasan di balik kebiasaan tersebut. Meski demikian, gaya chatting tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang.

1. Pesan Panjang yang Tidak Langsung pada Inti Pembicaraan Pesan yang memenuhi layar ponsel dengan penjelasan berulang terkadang membuat penerima kesulitan menemukan informasi utama. Terlebih jika isi percakapan sebenarnya dapat disampaikan melalui beberapa kalimat sederhana.

Orang yang menyukai komunikasi efektif biasanya berusaha menyusun pesan secara ringkas dan terarah. Mereka memilih kata-kata yang benar-benar diperlukan agar maksudnya mudah dipahami tanpa membuat penerima harus membaca penjelasan yang berputar-putar.

Bukan berarti semua pesan panjang harus dihindari. Pembicaraan mengenai persoalan penting, penjelasan yang rumit, atau ungkapan perasaan tertentu tentu membutuhkan ruang lebih luas.

Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap kalimat memiliki tujuan. Pesan yang jelas dan terstruktur dapat menghemat waktu sekaligus mengurangi risiko kesalahpahaman.

2. Mengirim Banyak Pesan Secara Berturut-turut Sebagian orang terbiasa mengirim setiap potongan pikirannya sebagai pesan terpisah. Akibatnya, satu percakapan bisa menghasilkan banyak notifikasi meskipun seluruh informasi tersebut sebenarnya dapat dirangkum menjadi satu kiriman.