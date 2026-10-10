4 Trik Mudah Hilangkan Noda Tinta Pulpen pada Pakaian Tanpa Merusak Kain

JawaPos.com – Anak-anak di sekolah mungkin secara tidak sengaja terkena tinta di baju atau celana mereka, sementara orang dewasa meninggalkan bekas pena di pakaian saat bekerja.

Namun, ternyata noda pulpen ini dapat dengan mudah dihilangkan menggunakan cara-cara sederhana yang ada di rumah.

Melansir goodhousekeeping, berikut trik menghilangkan noda tinta pulpen pada pakaian favorit Anda tanpa merusak kainnya.

Cara menghilangkan noda pulpen

1. Jus lemon

Jus lemon segar dapat membantu mengatasi noda tinta kecil. Oleskan pada kapas dan tempelkan perlahan pada area yang bernoda selama kurang lebih satu jam.

Setelah itu, bilas kain dengan air dingin dan cuci seperti biasa.