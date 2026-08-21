Bosan dengan Kehidupan Sehari-hari? Tinggalkan 10 Kebiasaan Ini

JawaPos.com – Rasa bosan merupakan pengalaman yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan tersebut dapat muncul ketika aktivitas yang dijalani terasa terlalu berulang, kurang menantang, atau tidak lagi memberikan kepuasan.

Rutinitas sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Jadwal yang teratur justru dapat membantu seseorang menjalani berbagai kewajiban dengan lebih mudah. Namun, pola yang terlalu kaku tanpa ruang untuk mencoba sesuatu yang berbeda dapat membuat hari-hari terasa hambar.

Kebiasaan tertentu juga dapat membuat seseorang semakin sulit menemukan antusiasme dalam menjalani kehidupan. Mulai dari terlalu banyak mengonsumsi konten hingga terus menghindari hal-hal baru.

Dilansir dari geediting.com, berikut sejumlah kebiasaan yang disebut dapat membuat kehidupan terasa monoton dan beberapa cara sederhana untuk mengatasinya.

1. Menjalani Hari Tanpa Kesadaran Bangun, bekerja, makan, pulang, lalu tidur dengan pola yang sama setiap hari dapat membuat seseorang menjalani hidup seperti autopilot.

Rutinitas memang membantu menciptakan keteraturan. Namun, jika semua kegiatan dilakukan hanya karena sudah terbiasa, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati pengalaman sederhana di sekitarnya.

Tidak perlu mengubah kehidupan secara drastis. Sesekali cobalah rute berbeda ketika bepergian, kunjungi tempat yang belum pernah didatangi, atau lakukan aktivitas harian dengan cara yang berbeda.

Perubahan kecil dapat memberikan pengalaman baru sekaligus membuat seseorang lebih sadar terhadap apa yang sedang dijalaninya.

2. Hanya Menjadi Penikmat Konten Menonton video, membaca unggahan, mendengarkan podcast, dan scrolling media sosial dapat menjadi hiburan. Masalahnya muncul ketika sebagian besar waktu luang hanya digunakan untuk menerima informasi tanpa melakukan aktivitas kreatif.